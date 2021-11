La forte ragione per cui Jessica Koch ha lasciato la serie TV | Quando mi innamoro | Messico | MX | celebrità nnda nnlt | ragazza

jessica koch È una famosa attrice messicana famosa per i suoi ruoli da cattiva in quasi tutte le opere in cui è stata coinvolta. Sebbene le sue interpretazioni dell’antagonista siano state odiate dagli spettatori, sanno che ha fatto il suo lavoro così bene che, nonostante l’odio che ha causato quando l’hanno vista sugli schermi, tutti volevano vederla di nuovo in un romanzo.

È così che l’attore, nato il 4 novembre 1979 a Puebla, è diventato il cattivo in storie come “Zip Code”, “Woman’s Word”, “My Sin”, “When I Fall in Love”. , “Rifugio per amore” e “Amore del vicinato”.

Nonostante il successo ottenuto e la passione del pubblico, ha deciso di momento in momento di ritirarsi dalla serie. Il suo ultimo fidanzamento è stato nel 2017 quando ha abbandonato il ruolo di cattiva in My Husband Has a Family, dando vita a Marisol Corsiga.

Sebbene abbia sempre fatto cose sinistre nelle produzioni in cui è stata, l’attrice ha conquistato l’affetto delle persone che stanno aspettando che torni presto nella serie (Foto: Jessica Coch/Instagram)

La potente ragione che ha allontanato Jessica Koch dalle telenovelas

L’attrice Jessica Koch è stata incoraggiata a parlare prima volta Il motivo che l’ha spinta a stare bruscamente lontana dalla serie E lascia il suo ruolo di antagonista che ha deliziato il pubblico con le sue cattive azioni.

“Ho smesso al 100% per la mia famiglia. Perché mio padre si è ammalato di cancro qualche anno fa. Poi, beh, devi prenderti cura di loro”Ha detto in un’intervista a Televisa Espectáculos, anche se non ha specificato quale tipo di cancro gli è stato diagnosticato o lo stato attuale di suo padre.

“Penso che a volte valga la pena prendersi una piccola pausa per la propria salute. Preferisco vedere mia madre mille volte piuttosto che essere impegnata in un progetto e non poterla vedere a causa del COVID-19”Ha detto il cattivo seriale.

L’attrice ha messo la cura della sua famiglia prima del suo lavoro, motivo per cui ha detto addio alla serie nel 2017 (Immagine: Jessica Coch/Instagram)

Tornerà a TELENOVELAS?

Ci sono buone notizie per i seguaci della malvagia attrice Renata Valencia in “My Sin”. e questo è Jessica Coach è tornata sui forum di Televisa San ngel, dove è in trattative per far parte del cast della seconda stagione di “Crown of lacrime”.La telenovela di José Alberto “El Güero” con Victoria Ruffo nel 2012.

“Penso che sia bello e anche di più perché ‘Corona de Lágrimas’ è stato molto buono. Inoltre, Ruffo è Ruffo qui e in Cina, quindi oggi offrono serie con più stagioni. Penso che sia un’ottima opzione”., ha sottolineato.

Secondo People en español, l’attrice ha fatto un provino per il ruolo di Olga, interpretata nel primo episodio da Adriana Louvier.