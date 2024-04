La fotocamera più grande del mondo, la LSST, la cui costruzione ha richiesto 20 anni

IL La macchina fotografica più grande del mondo Possiede una serie di proprietà insolite, che senza dubbio lo aiuteranno a svolgere le sue funzioni, destinate principalmente allo studio Spaziosoprattutto da Galassie vicino a noi, nonché per registrare i cambiamenti che si verificano in Cielo notturno Dalla terra. Vi raccontiamo i dettagli di questa nuova telescopio.

La posizione del progetto

La costruzione è stata effettuata da Ball Aerospace and Technologies Corp. Laboratorio Nazionale Acceleratore SLAC

Il progetto La macchina fotografica più grande del mondo Ha un nome LSSTche è abbreviato Grande telescopio sinottico per indaginiche è stato implementato presso l'Osservatorio Vera C. Rubin in Cile, uno spazio costruito per ospitarlo macchina fotografica gigante, Presso Cerro Pachón, nella regione di Coquimbo, Cile, a 2.682 metri sul livello del mare, dove si trovano anche l'Osservatorio SOAR, l'Osservatorio Gemini Sur e l'Osservatorio Cerro Tololo. Lui LSST È stato costruito in questo luogo dopo anni di studi su possibili siti in Messico, Bassa California e Isole Canarie, ma il vincitore è stato Cerro Pacón per le sue condizioni meteorologiche, poiché ha il maggior numero di notti serene all'anno e per il suo clima stagionale . I modelli consentono una maggiore nitidezza astronomica.

Il costo del progetto

Per implementare questo progetto, l'ingegnere informatico ungherese Charles Simonyi (il quinto e unico turista spaziale ripetuto fino ad oggi) ha donato 20 milioni di dollari al progetto. Da parte sua, il miliardario fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha donato 10 milioni di dollari. Ciò è avvenuto nel 2008, anche se la costruzione del progetto è iniziata ufficialmente il 1° agosto 2014, quando la National Science Foundation (NSF) ha autorizzato la parte dell'anno fiscale 2014 (27,5 milioni di dollari) del suo budget di costruzione. Poi, la prima pietra è stata posata il 14 aprile 2015. Ora, 20 anni dopo, è stata posata la prima pietra. La più grande fotocamera digitale Non creato per Studio delle galassie è pronto.

Descrizione della fotocamera