La Francia celebra la sua giornata nazionale in uno stato di completa paralisi politica e divisione

Una settimana dopo le elezioni legislative che hanno lasciato il Consiglio diviso e senza maggioranza, non c’è ancora un accordo su come formare un nuovo governo

Domenica la Francia ha festeggiato la sua giornata giorno nazionale In circostanze atipiche e con una sensazione agrodolce. La tradizionale parata militare non ha precedenti a causa dell’arrivo La torcia olimpica a Parigi Poiché si celebra anche l’80° anniversario della liberazione di Parigi dopo la seconda guerra mondiale, l’atmosfera è tesa a causa dell’instabilità politica e, a due settimane dall’inizio della guerra, non si sa chi governerà la Francia. Olimpiadi Nella capitale francese.

Questo contesto è un risultato Elezioni del Parlamento tenutasi la settimana scorsa, che ha portato alla divisione del parlamento in tre blocchi (estrema destra, sinistra e centro-destra), nessuno dei quali era favorevole Una maggioranza netta per governare. La sinistra era in vantaggio nelle urne, ma non aveva ancora trovato un accordo su un candidato consensuale da presentarle Emanuele Macron Come potenziale primo ministro.

Macron dovrà rimettersi in sesto Governo di coalizione, è l’alternativa più probabile, anche se sarebbe la prima volta che ciò accade. La Francia non ha una cultura del genere, e l’esempio è quanto siano diventati complicati i negoziati. La sinistra sotto il nome Nuovo Fronte Popolare Riunisce socialisti, ambientalisti e La Francia Insumisa e dichiara la vittoria. È il blocco con il maggior numero di posti.

Il problema è quest’ultimo, il partito di maggioranza, che viene descritto come l’estrema sinistra e che guida la polemica Jean-Luc Mélenchon. Macron ha già detto che non governerà per nessuno dei due partiti. Il Presidente, che subito dopo ha indetto queste elezioni legislative L’estrema destra vince le elezioni europee di giugnoMercoledì si è rivolto ai francesi con un messaggio pubblicato sui giornali in cui chiedeva un’alleanza delle forze moderate, di sinistra e di destra, cioè dei partiti tradizionali che rappresentano queste sensibilità: i socialisti e i repubblicani.

Giovedì prossimo verrà formata la nuova assemblea neoeletta e inizieranno i lavori del Consiglio legislativo, ma si prevede che prima, martedì, Macron accetterà le dimissioni del primo ministro. Gabriele AttalE il governo. In questa prima sessione verrà eletto almeno il nuovo presidente del parlamento, che potrebbe già dare un’idea degli equilibri di potere.

L’esecutivo resterà in carica “per poter risolvere quotidianamente le questioni attuali” ed evitare la paralisi istituzionale finché non sarà formato. Nuovo esecutivo. La legge non specifica scadenze ed è improbabile che ci sia una data prima dei Giochi Olimpici, che inizieranno il 26 luglio. Il confronto tra i due blocchi principali Maccheroni E a sinistra diventa difficile vedere alleanze e ancor meno governare insieme.

Anche all’interno dei partiti ci sono divisioni. A sinistra, perché non sono d’accordo su chi proporre come primo ministro. Ho sentito diversi nomi, l’ultimo è stato Huguette Bellot, ex parlamentare 73enne dell’isola della Riunione, che ha respinto la proposta. Dovrai indagare di nuovo. Diverse sensibilità all’interno del partito, soprattutto tra i socialisti e La Francia Insomesa, complicano le trattative.

C’è un’ondata anche in campo presidenziale, soprattutto dopo la nomina di Gabriel Attal a capo del partito Ennahda di Macron. Ministro degli Interni, Gerardo DarmaninLo vedeva come un tentativo di rimanere al potere e assumerne l’eredità MaccheroniSe ne è rimasto qualcosa.

All’estrema destra, Marine Le Pen E Giordano BardellaLui, che aspirava a diventare primo ministro, ha passato questi giorni ad accusare il campo presidenziale e la sinistra di avergli rubato la vittoria. I due blocchi hanno unito le forze nel secondo turno delle elezioni legislative per cercare di fermare il partito di Le Pen, che ha vinto il primo turno. Ha funzionato e loro sono rimasti la terza forza politica.

In questo contesto, il 14 luglio si è tenuta la parata militare, che quest’anno ha avuto molto da festeggiare. Poco prima di mezzogiorno, la fiamma olimpica si è accesa sugli Champs-Élysées e ha raggiunto il podio presidenziale, dove sono stati ricevuti Macron e i membri del governo. Probabilmente l’ultima foto della squadra.

La fiamma cominciò a viaggiare per le strade di Parigi80 giovani si alterneranno nel trasportarlo. Poi visiterà i quartieri più remoti, tornando nuovamente nella capitale il giorno dell’apertura dei Giochi, per sfuggire al caos politico.