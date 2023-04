La Francia rivede le sue previsioni di inflazione al 4,9% nel 2023

“Vogliamo accelerare la riduzione del debito della Francia”, ha detto in conferenza stampa il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, mentre il suo Paese rischia “la sua credibilità in Europa”.

Il tasso di inflazione ha raggiunto il 5,2% su base annua nel 2022 e, sebbene sia stimato al 4,2% per l’anno in corso, è ora previsto al 4,9%, in un contesto di preoccupazione per i prezzi alimentari.

Queste opinioni si riflettono nel programma di stabilizzazione che i paesi dell’UE inviano ogni anno alla Commissione europea, che supervisionano.

Il Patto europeo di stabilità e crescita limita il deficit pubblico al 3% del PIL e il debito pubblico al 60%, anche se la riforma di queste regole è ben avviata.

Il debito nei paesi dell’Unione Europea è aumentato in modo significativo dopo la crisi finanziaria del 2008, e di nuovo con la diffusione della pandemia nel 2020. In Francia, ha raggiunto il 111,6% alla fine del 2022.

Il governo prevede di ridurlo nel 2023 al 108,3%, ma il deficit pubblico aumenterà dal 4,7% del 2022 al 4,9% di quest’anno. L’obiettivo è ridurlo al 2,7% entro il 2027.

Dopo aver investito miliardi di euro per sostenere case e imprese durante la pandemia di COVID-19, la seconda economia più grande dell’UE chiede ora un “raffreddamento” della spesa pubblica.

“Abbiamo appena chiesto ai nostri cittadini di fare uno sforzo per riformare il sistema pensionistico”, “è giusto che lo facciano anche loro [le] Chiedi ai rappresentanti generali.

Il governo prevede inoltre una graduale accelerazione della crescita economica all’1,6% del PIL nel 2024 e all’1,8% nel 2027, dopo che l’espansione è rallentata all’1% quest’anno.