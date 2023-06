La Francia vuole che Elon Musk costruisca una gigafabbrica nel Paese

Jean-Noel Barrot, ministro delegato per la trasformazione digitale e le comunicazioni della Francia, riferisce che il suo governo sta cercando di persuadere Elon Musk per costruire la prossima Gigafactory in Francia, secondo le informazioni pubblicate da CNBC.

I tentativi del governo francese avvengono nell’ambito di un possibile divieto nel Paese del social network Twitterdi proprietà del magnate sudafricano, se non conforme ai prossimi regolamenti UE.

Sarebbe bello avere una fabbrica Tesla in Francia, ci sono stati molti sforzi ed energie per assicurarsi che ciò fosse possibile e potesse accadere.

Nota Jean-Noël Barrow

Negli ultimi anni, la Francia ha cercato di rafforzare la propria posizione nel settore delle auto elettriche. Quest’anno è stata annunciata l’apertura della prima fabbrica di batterie per auto elettriche nel paese europeo.

Abbiamo investito nell’intero settore delle batterie elettriche, quindi cercheremo di convincerti che la Francia è il miglior posto possibile in Europa per creare la tua prossima fabbrica Tesla.

Carretto maschio

Musk dovrebbe partecipare a Parigi venerdì prossimo al Viva Tech Summituna delle conferenze tecnologiche più simboliche in Francia, dove il governo avrà una partecipazione significativa.

Barrow ha definito Musk “il grande inventore” e ha affermato che potrebbe essere uno dei più grandi inventori di questo secolo.

Twitter potrebbe avere problemi nell’Unione Europea

Il tentativo di Barrow di impressionare Musk contrasta con le aspre critiche che ha rivolto al miliardario nei confronti di Twitter.

Il ministro ha dichiarato il mese scorso Che le applicazioni di social networking saranno bandite dall’Unione Europea (UE) Se non seguito dal seguente Blockchain Digital Services Act che entrerà in vigore ad agosto.

La legge obbliga le aziende tecnologiche, incluso Twitter, a controllare i contenuti illegali e la disinformazione sulle loro piattaforme Oppure rischia sanzioni con $ 1 milione di multe.

Ci sarà molto controllo da parte della Commissione Europea… sulle azioni che Twitter intraprenderà per rispettare questi nuovi impegni. Se Twitter non rispetta questi obblighi, Twitter dovrà affrontare sanzioni fino al 6% delle vendite globali… In mancanza di… correggere queste violazioni, dovrà affrontare l’obbligo di lasciare l’Unione Europea

Pappagallo notevole

