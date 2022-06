La frequenza delle esplosioni radio veloci dallo spazio è un mistero. Questo è ancora più insolito.

Siamo spinti a determinare se la “verità c’è”. Se avessimo tutti i pezzi, potrebbero combaciare e formare il ponte verso una maggiore comprensione.

Il team raccoglierà prove e analizzerà i dati per eventi inspiegabili nel cielo da una prospettiva scientifica per determinare se sono naturali o richiedono un’altra spiegazione. Lo studio di nove mesi inizierà in autunno e i risultati saranno condivisi con il pubblico.

“Ho trascorso la maggior parte della mia carriera come cosmologo. Posso dirti che non sappiamo da cosa costituisce il 95% dell’universo”, ha detto l’astrofisico David Spiergel, che guiderà il team.

Per coprirlo, ecco alcune altre cose insolite che abbiamo imparato questa settimana.

intorno all’universo

Misteriose esplosioni radio veloci hanno a lungo sconcertato gli astronomi perché non capiscono cosa causi i luminosi lampi di millisecondi nello spazio.

Ora, un’esplosione pulsante di onde radio è stata rilevata in una galassia distante circa 3 miliardi di anni luce. È anche più strano degli altri.

Il corpo celeste rilasciava continuamente onde radio più deboli tra esplosioni ripetute. È noto solo un lampo radio veloce per fare questo, il che ha fatto chiedere agli astronomi se esiste più di un tipo di questi fenomeni inspiegabili.

Pionieri

È una creatura vivente

Per la prima volta nella storia, gli scienziati hanno imparato a far crescere una pelle simile a quella umana con un dito robotico.

Secondo i ricercatori, questo hack è un passo avanti nel dare ai robot l’aspetto di esseri viventi.

Negli esperimenti sono state utilizzate le stesse cellule che fungono da elementi costitutivi della pelle umana. Il La pelle simile a quella umana era in grado di respingere l’acqua.

I ricercatori sono interessati ad aggiungere un sistema vascolare che possa aiutare la pelle a mantenersi, a sviluppare le unghie e persino a sudare. Avere mani simili a quelle umane potrebbe un giorno consentire ai robot di aiutarci con un’incredibile varietà di compiti.

creature meravigliose

Incontra Fernando. È importante alle Galapagos e non ti biasimiamo se canti una cover di “Fernando” degli ABBA in suo onore.

L’unica tartaruga femmina che vive sull’isola Fernandina nell’arcipelago delle Galapagos è stata trovata nel 2019. La sua scoperta ha sorpreso gli scienziati perché credevano che la tartaruga Fernandina si fosse estinta, soprattutto dato il vulcano altamente attivo dell’isola.

Un nuovo studio genetico ha rivelato che Fernanda è davvero una specie autoctona della sua isola, soprattutto se confrontata con il DNA prelevato da un campione di tartarughe maschi raccolte sull’isola nel 1906.

e il Fernanda potrebbe non essere l’ultima della sua specie . Prove recenti suggeriscono che ci sono più cose simili sull’isola, ma qualsiasi spedizione futura e le stesse tartarughe devono affrontare enormi sfide vulcaniche.

altri mondi

Il Creative Helicopter combatte contro l’ombra nebbiosa dell’inverno su Marte.

L’arrivo di periodiche tempeste di sabbia ha fatto perdere i contatti al team della NASA per due giorni a maggio. Il piccolo elicottero ora affronta notti molto fredde senza riscaldamento e ha meno energia solare a causa della mancanza di luce solare. Ma la squadra dell’elicottero sì Un piano che può aiutare la creatività a sopravvivere e volare in alto su Marte

I rapporti indicano che Elif Rock è stato nel frattempo adottato dal Perseverance Chariot ( E non stiamo scherzando ).

Nel frattempo, la navicella spaziale DAVINCI della NASA incontrerà condizioni avverse mentre orbita e poi tenterà di atterrare sulla superficie infernale di Venere nel 2031, discendendo per un’enorme pressione e Alte temperature per scattare foto come mai prima d’ora dal pianeta

Dino tesoro!

Le ossa antiche scoperte di recente sull’Isola di Wight appartengono a uno dei più grandi predatori d’Europa. Spinosaurus, un dinosauro a due zampe con una faccia da coccodrillo, Era più grande di un autobus a due piani.

Le ossa, di un animale vissuto 125 milioni di anni fa, probabilmente appartengono a una specie scoperta di recente. Ma gli scienziati hanno bisogno di più informazioni per prendere una decisione.

La capitale dei dinosauri del Regno Unito. E se sei interessato ad altri dinosauri, Grazie alla serie di scavi effettuati sull’isola, l’Isola di Wight è conosciuta comeLa capitale dei dinosauri del Regno Unito. E se sei interessato ad altri dinosauri, “Mondo giurassico: dominio” lei era Rilasciato questa settimana

scoperte

Immergiti in queste storie:

Telescopio spaziale James Webb Una piccola meteora si è scontrata con un gigantesco specchio dorato . Non preoccuparti: l’Osservatorio si sta ancora preparando a condividere la sua prima immagine a colori ad alta risoluzione il 12 luglio.

Abu Dhabi è piena di meraviglie antiche. Esplora alcuni di I tesori del deserto arabo raccontano la storia Collegare gli Emirati via terra e via mare.

– Ti promettiamo che questo non è un puzzle del Dr. Seuss, anche se sembra tale. un Un tribunale della California ha stabilito che le api possono essere legalmente considerate un pesce In condizioni specifiche, soprattutto per proteggerli.