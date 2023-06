La friggitrice ad aria Moulinex con grill è più economica che mai per mangiare sano e risparmiare olio grazie a questo coupon su Amazon

Prima di acquistare una friggitrice ad aria, è necessario guardare alla capacità che ci offre il vassoio per vedere se soddisfa quello che stiamo cercando. Pertanto, se stai pensando di acquistare un modello con una capacità fino a 5 persone, ora a Amazzonia possedere questo Moulinex Easy Fry and Grill EZ5058 4,2 litri Al prezzo più basso storico con coupon, costa 79,99€.

Moulinex Easy Fry & Grill 4.2L EZ5058 Friggitrice ad aria senza olio 2 in 1 per friggere o grigliare, touch screen digitale, 8 programmi per pasti sani, 125 ricette, nero, per un massimo di 6 persone

Compra una friggitrice Moulinex Easy Fry and Grill 4,2 L miglior prezzo

Questa friggitrice Moulinex In precedenza aveva un prezzo di € 119,99 su Amazon, ma ora ha uno sconto che lo porta a € 99,99. Inoltre, se mettiamo un segno di spunta buono sconto 20euro Disponibile prima di frugare nella confezione, possiamo portarlo con noi al prezzo minimo storico di 79,99€. La spedizione è gratuita e veloce per gli utenti Prime o per chi usufruisce della prova gratuita di un mese del servizio.

IL Moulinex Easy Fry and Grill EZ5058 È una friggitrice ad aria due in uno, in quanto possiamo usarla come grill. lei ha Capacità 4,2 litri Per cucinare fino a cinque porzioni e una 1500 watt di potenzachi lo accompagna Tecnologia di circolazione dell’aria calda a 360 gradi Che lascia il cibo croccante e delizioso senza l’uso di olio.

D’altra parte, ci serve Il touchpad Per impostare manualmente la temperatura tra 80°C e 200°C, imposta il timer fino a 60 minuti o scegli 8 programmi preimpostati per diversi tipi di alimenti.

include un Griglia in fusione di alluminio per la funzione grill che, insieme alla teglia, Può essere lavato in lavastoviglie. E se scarichiamo l’app mobile Moulinex, godremo di oltre 150 ricette che ci aiuteranno a organizzare il nostro menu settimanale.

