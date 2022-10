La frustrazione dell’Italia per il referendum è stata sconfitta

Ore dopo Georgia Meloney devo dare Il suo discorso dopo aver vinto le elezioniFrancesca, italiana, è originaria della città Rimini, nel nord-est del Paese, si è svegliato a Roma stanco e con il mal di gola. All’inizio della giornata, ha viaggiato per circa otto ore per esprimere il suo voto nel comune in cui vive. “È tutto inutile. Ho votato partito Democratico (PS) e non ha aiutato. voglio piangere. Non posso credere che sia finita”, dice Francesca come si sente per Meloni e la sua festa. estrema destra, Fratelli d’Italia, avete vinto le elezioni.

Frustrazione, paura, frustrazione, confusione, rabbia. Tutti questi nomi possono descrivere il sentimento di quella parte della popolazione questa settimana Una vittoria di estrema destra. Il momento per loro non è per la commedia. Il futuro del Paese Finora hanno vinto i diritti civili (e più affermato), ma Politica estera di fronte La guerra ucrainaE questo economia, grandi preoccupazioni che tengono con il fiato sospeso molti che ritengono di aver fallito le elezioni. Una costellazione composta da vari gruppi: Attiviste, femministe, Membri Comunità LGBTI+, immigrati E, soprattutto, Il Fondamenti dei Democratici Italiani.

“Ho paura”

Antonella Giorgetti ha 65 anni e ne ha coinvolti 35 in politica. È iniziato quando l’estinzione esiste ancora oggi Partito Comunista Italiano (PCI)Poi passò attraverso i suoi eredi e morì Democratici di sinistra Ora PD. È stata anche segretaria di un importante politico e ciò che la preoccupa di più, dice, è che non ci sia ritorno. FascismoSembra un argomento vecchio, ma crede che il danno sia possibile nell’Italia di oggi.

“Ho più paura dell’economia. Lei non sa niente, pensa. Ci andrà in bancarotta tra un anno. La nostra economia affonderà, vedrai & rdquor ;, dice Giorgetti. A 56 anni, Rossella Goldorti, attivista da decenni, non ha un punto di vista diverso dal suo compagno di partito. “Mi chiedo anche cosa accadrà diritto all’aborto, Con l’Ucraina, con gli immigrati. Sono molto preoccupato. Ho paura”, conferma questo rappresentante dei siti del PD.

Cosa dovrebbe esserci a sinistra?

A 26 anni Alessio Tamburo appartiene a un’altra generazione, ma si adatta anche. “Non credo che il fascismo verrà reintegrato in Italia nel 2022. Ma mi sento molto amareggiato. Melonia Era Ministro della Gioventù Dentro 2011Quando l’Italia, con Silvio Berlusconi A comando, era sull’orlo del fallimento”, conferma questo studente di scienze politiche. “Gli attuali piani della coalizione di destra o sono irrilevanti, o non è chiaro da dove intendono ottenere i soldi”, sostiene Tamburo.

Ha ragionato al riguardo il peruviano Johnny Valdivia, 50 anni, di cui la metà trascorsi in Italia. “Per quello Immigrati, non molti cambiamenti (con Meloney). Il africani Fanno pagare due euro l’ora per fare i lavori che gli italiani non vogliono fare,&rdquor Operazione a 5 stelle. Ma se attaccano determinati diritti, Scenderò in piazza e protesterò& rdquo;, avverte quando indirizza gravi denunce BS Per essere in disaccordo con ‘cricket’ Una coalizione che si unisce alle elezioni.

Perché, sebbene i motivi siano diversi, il risultato elettorale ha avuto anche questo effetto: un numero infinito Critica del PD. Già causato dal terremoto di lunedì scorso, Enrico LetaAnnunciando la decisione Non di nuovo in ufficio.

Contro tutti nella morsa

PT Da quel giorno l’A Partito nervoso, dove Vaga liberamente contro tutto In competizione per consegnare responsabilità. Informazioni sui vari candidati che hanno presentato domanda di trasferimento Leta hanno contribuito ad aumentare il disagio. I fondamentalisti lo vedevano come una prova che i loro leader erano più interessati all’allocazione del potere che alla risoluzione dei problemi del bene comune e dei cittadini. Una situazione che da tempo ha ramificazioni per l’identità stessa della creazione.

Tamburo parla con parole arrabbiate. “La verità è che l’ho capito dopo anni di militanza. Non so ancora cosa significhi essere a sinistra, non credo sia colpa mia”, dice. “Il nostro partito non sa più parlare con le persone. È spaventoso a causa di ciò che Meloney ha realizzato Concentrati sulle cose che interessano alle persone, c’è un discorso più efficace del nostro”, dice Giorgetti. “Abbiamo Ha perso forza e credibilità& rdquo;, Coltorti concorda.

Tuttavia, la politica italiana è cambiata Ciò ha avuto anche altre conseguenze. Questo è uno di loro Collettivi femministi Ni Una Menos ha deciso di incontrarsi mercoledì Proteste in molte città del paese Aborto gratuito Ovviamente un giorno dopo Fratelli dall’Italia L’amministrazione regionale della Liguria non ha votato a garanzia di una mozione discussa. Pieni diritti delle donne Chiedilo Interruzione della gravidanza.