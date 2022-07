La fuga, il giocattolo del gatto, trionfa nel giorno dell’inaugurazione; I critici gli hanno dato ottime recensioni

2022-07-19

Distribuito attraverso Annapurna interattivo Il titolo ha conquistato il cuore dei giocatori molto prima della sua anteprima. Presentando lo studio al gatto che è servito da modello per il protagonista del gioco, ha guadagnato alcuni “punti gravità”, tuttavia, l’annuncio che una parte delle vendite del gioco sarebbe stata donata ai rifugi per gatti randagi ha conquistato il rispetto dei giocatori.

Sin dal suo annuncio iniziale, il videogioco è stato sviluppato da Blu Dodici Ha catturato l’attenzione dei giocatori, per via della curiosità del suo clip di rivelazione, dove abbiamo visto il gatto del famoso protagonista camminare in un mondo abitato solo da robot, di cui sembrava avere paura. Nel tempo, abbiamo avuto maggiori dettagli in merito randagio E oggi finalmente ci sono riuscito PlayStation 4 E il PlayStation 5 S computer .

in randagioGiocheremo nei panni di un gatto randagio in un mondo futuristico abitato da robot. Risolveremo quindi enigmi in un mondo aperto in cui anche l’atmosfera e il design degli ambienti sono eroi per via dell’estetica accattivante. Il gatto ha un compagno robot di nome B2, che sarà il suo unico aiutante durante l’avventura, aiutandolo a tradurre ciò che dicono gli altri robot.

La critica è stata favorevole a randagio, perché questo gioco di avventura è stato molto divertente sia per la stampa professionale che per i giocatori. In Metacritic, entrambe le versioni, una di PlayStation 5 Basato su computer Hanno un punteggio medio di 84, molto più di quanto possano dire altri giochi rilasciati nei mesi precedenti.