La funzione di ritorno arriverà su PC? Una nuova fuga di notizie indica il lancio di un gioco roguelike su Steam

Sappiamo già che Sony vuole fare grandi passi affinché ciò accada Avvicinati al terreno del computer. La società giapponese ha presentato un fascicolo Progetti futuri per il 2025 in questo senso e buone vendite Coloro che hanno raccolto il suo lavoro esclusivo sui computer gli danno motivo di fidarsi di questa politica.

Quindi, non sorprende che altri titoli stiano iniziando a raggiungere Steam e Epic Games Store. Questo sembra essere il caso per indietroIl lavoro di Housemarque Games, se prestiamo attenzione alla nuova carta che è apparsa in sito steamdb.

Non riusciamo a trovare direttamente il nome del gioco, ma possiamo trovare molti indizi che lo indicano inevitabilmente. Ad esempio, tra i tag possiamo vedere descrizioni come Roguelike, inferno di proiettili, fantascienza o leader femminileche sarebbe Celine stessa.

D’altra parte, possiamo trovare più riferimenti in sezione del sitodall’avvento della parola Atropos, che è il pianeta su cui si è evoluta indietro. Non possiamo ignorare l’esistenza di Torre di Sisifouna modalità di sopravvivenza che lo studio ha aggiunto qualche settimana fa.

Il fatto è che l’opera già citata in Enorme perdita da Nvidia GeForce NOW, quindi non sorprende che appaia su PC. fatto, Alcuni lavori sono già stati confermati dopo di che.