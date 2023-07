La funzione nascosta per il tuo cellulare che funziona su iOS e Android

16/07/2023 alle 19:28 CEST







Oggi non ci separiamo dallo smartphone. Tuttavia, è ancora lì Lavori che restano nascosti per la maggior parte degli utenti. In questo caso ci sono dei codici che, una volta inseriti, si attivano Funzioni avanzate sconosciute alla maggior parte delle persone. In questo articolo parleremo di cosa succede se controlli uno di essi.





Il codice in questione è ##002# E basta toccare il tastierino numerico sotto l’opzione Chiamate e quindi toccare il pulsante verde. Fare quello, Si aprirà un menu che consente di attivare o disattivare l’inoltro di chiamata o messaggio.

Oltre a questa funzione, ti consente anche di vedere se esiste una forma di blocco delle chiamate che può essere disabilitata. Altrove, inserendo la combinazione dall’applicazione chiamante, sarà possibile anche questo Disabilita tutte le funzionalità di monitoraggio abilitate sul telefono.

Infine, l’ultima opzione che consente questa icona nascosta è Modificare le impostazioni per l’inoltro di dati, fax o macchinamultimediale o testuale.