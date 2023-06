La funzione segreta della lavastoviglie per risparmiare più spazio

ti piace lavastoviglie Perché ti salva dallo svolgere uno dei compiti che odi di più. Lavare i piatti a mano per molti è un compito rilassante che raccomandano. Ma ad essere onesti, quando i piatti e gli utensili si accumulano, non c’è niente di meglio che sapere che la macchina lo farà per te.

Tuttavia, anche se lo usi tutti i giorni Potrebbero esserci cose che ancora non sai.

Ad esempio, come lavare correttamente la lavastoviglie per evitarlo Sporcizia, odori sgradevoli e altri problemi che potrebbe accorciarne la vita utile. Non è una buona idea risciacquare i piatti prima di metterli dentro o ci sono alcuni oggetti che possono essere danneggiati se li metti in questo apparecchio.

Di tutti gli utensili che hai messo fuori, certo tazze Cristallo Sono quelli che ti danno più mal di testa. A causa delle sue dimensioni e costruzione, è difficile trovare quello giusto. In alto non entrano e in basso si rompono facilmente.

Come lavare le tazze in lavastoviglie

La stessa cosa, ma molto di più è stata trascurata Le lavastoviglie includono un pulsante laterale per alleviare questo problema.

per lui funzione nascosta Niente ma Abbassa leggermente la camera superiore Fornire un’altezza che consenta il deposito di coppe di cristallo.

Queste nuove dimensioni possono anche aiutarti a distribuire meglio il resto degli oggetti che vuoi lavare. Ad esempio, sopporta Utensili da cucina più grandi Altrimenti non entrerà Libera un po’ di spazio sotto.

Se non hai questa funzione, c’è un altro semplice trucco Pulisci i tuoi bicchieri di cristallo senza il rischio che si rompano. Abbassa la stanza in più in alto.

Quello che utilizzi abitualmente per riporre coltelli, cucchiai e altri utensili da cucina. In questa posizione puoi posizionare le coppe inclinate e appoggiare il piede in questa zona (come mostrato in figura). COSÌ Non si muoverà durante il lavaggio, il che gli impedisce di rompersi.