La Germania potrebbe perdere 64 miliardi di euro di entrate a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia

L’istituto di ricerca economica tedesco Ifo (acronimo di Information and Research in tedesco) ha avvertito martedì che l’economia del Paese potrebbe perdere quest’anno “circa 64 miliardi di euro”, pari all’1,8% della sua produzione economica, a causa dell’aumento di gas naturale e petrolio prezzi.

in Articolo – MerceL’istituto ha osservato che i prezzi elevati dell’energia “hanno già prosciugato miliardi di euro dall’economia tedesca” e ha ricordato che “l’anno scorso le perdite ammontavano a oltre 35.000 milioni di euro, ovvero l’1%” della vostra economia.

“Stimiamo che nel prossimo anno ci saranno perdite per altri 9 miliardi di euro circa, ovvero lo 0,2% della produzione economica” dalla Germania, ha affermato Timo Walmerschuser, responsabile delle previsioni dell’istituto, aggiungendo che in questi tre anni il ” la perdita reale è Il reddito è di circa 110.000 milioni di euro, ovvero il 3% della produzione economica annua del paese.

“L’unica volta in cui questo numero è stato più alto è stato durante il secondo shock petrolifero nel 1979-1981, quando la perdita di produzione economica è stata del 4%” e hanno aggiunto che hanno calcolato che “il primo shock petrolifero nel 1973-1974 ha causato una perdita dell’1,5% “.

Secondo l’istituto, “è stato solo nel 1986, quando i prezzi del petrolio sono crollati e il marco tedesco si è notevolmente apprezzato rispetto al dollaro, che l’economia tedesca ha compensato le perdite di potere d’acquisto subite tra il 1979 e il 1981”.

Tuttavia, Wolmershuiser ha avvertito che “possiamo aspettarci che l’attuale calo del reddito reale continui negli anni a venire”.

In questo senso, Wollmerschüzer ha sottolineato che “la perdita della Russia come fornitore significa che i prezzi dell’energia probabilmente rimarranno elevati nel lungo periodo” e ha sottolineato che “la Germania non si libererà dalla sua dipendenza dalle importazioni di energia dall’oggi al domani”.

L’istituto ha sottolineato l’importanza di “determinare le perdite reali di reddito di altri paesi in qualsiasi discussione sulla distribuzione”, osservando che “queste perdite rappresentano quella parte della produzione economica tedesca che deve essere data ad altri paesi per pagare le importazioni e, quindi, non può essere distribuito internamente.”

“Questo è il motivo per cui le trattative salariali devono tenere conto del fatto che i prezzi più elevati pagati per beni e servizi tedeschi non sono il risultato di un boom che ha causato un aumento così drammatico dei profitti dell’azienda”, ha ammonito Walmerschuser, “i costi da pagare per l’importazione energia e prodotti intermedi”.

“Pertanto, il reddito disponibile deve essere corretto per la distribuzione ai dipendenti e agli imprenditori per assorbire le perdite di reddito effettivo”, ha affermato Wollmerschauer.

L’economista ha sottolineato che “le misure di sostegno del governo non possono modificare il livello delle perdite di reddito reale” e ha spiegato che “tutto ciò che possono davvero fare è influenzare la parte delle perdite che ricade su qualsiasi gruppo della popolazione”.

Wollmershauser ha avvertito che “se queste misure vengono rimborsate con prestiti o tagliando gli investimenti, potrebbero prolungare le perdite e passare alle generazioni future”.



