La Germania prenderà in considerazione l’elaborazione delle richieste di asilo al di fuori dell’Unione Europea

Schulz, nella conferenza stampa tenutasi nella capitale dopo l’incontro con i primi ministri dei Länder federali, ha dichiarato che presto esaminerà i rapporti degli esperti per verificare se sia possibile concludere accordi sull’asilo con paesi terzi.

Abbiamo discusso i primi rapporti di valutazione. Ora procederemo con attenzione. “Penso che in questa fase dovremmo evitare speculazioni su cosa è possibile e cosa non lo è”, ha detto Schulz, aggiungendo che questo non sarà un processo facile.

Il Cancelliere federale tedesco ha affermato che l’accordo tra Italia e Albania non può essere un modello per Berlino, perché la situazione in Italia è completamente diversa da quella tedesca e la maggior parte degli immigrati clandestini sono arrivati ​​in Italia via mare.

Ha sottolineato inoltre che anche l’accordo tra Gran Bretagna e Ruanda non è un modello adatto, poiché la Germania deve attenersi ai requisiti del diritto comunitario nel trattamento delle domande di asilo.

Nell’incontro di oggi non dovevamo dire come avremmo fatto alla fine, si trattava piuttosto di considerare attentamente le opzioni, valutare ciò che era possibile, e abbiamo concordato che ci saremmo incontrati di nuovo a dicembre. Finisco.

Jha/Amp