La Germania sospende il meccanismo di accoglienza dei rifugiati provenienti dall’Italia “fino a nuovo avviso”.

Madrid, 13 settembre (Europa Press) –

Mercoledì il governo tedesco ha sospeso un meccanismo di accoglienza volontaria per i rifugiati provenienti dall’Italia “fino a nuovo avviso”, accusando Roma di non rispettare la Convenzione di Dublino, che stabilisce che la responsabilità del trattamento delle richieste di asilo spetta al primo paese. La domanda è stata presentata.

Un portavoce del ministero degli Interni ha detto che la Germania ha accolto più di 1.700 persone provenienti da più di 1.000 altri paesi dell’Unione europea attraverso il meccanismo, tra cui più di 1.000 dall’Italia, che a Berlino “equivale” al loro status umanitario. responsabilità”.

Tuttavia, il governo centrale ritiene che Roma non abbia rispettato gli obblighi derivanti dal trattato non accettando di rimpatriare i migranti dal territorio tedesco. In particolare, più di 12.400 persone inizialmente registrate in Italia sono immigrate illegalmente in Germania e solo dieci del totale sono state rimandate in territorio italiano.

Un portavoce del ministero ha aggiunto che la Germania è sotto “un’elevata pressione migratoria”, mentre Berlino deve affrontare “grandi sfide in termini di capacità di accoglienza e alloggio”, ha riferito il canale ARD.