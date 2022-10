La Giornata dei Denti in America Latina si celebra a Cuba – Sito ufficiale del governo del Ministero della Salute Pubblica di Cuba

Con l’obiettivo di celebrare la Giornata dell’odontoiatria latinoamericana il 3 ottobre, l’evento si è tenuto in questa capitale presso il Collegio di Odontoiatria Raul Gonzalez Sanchez all’Avana.

Alla cerimonia, a cui hanno partecipato il Dr. Renol García Morero, Vice Ministro della Salute Pubblica, e il Dottore in Scienze Jorge González Perez, Direttore Nazionale dell’Educazione Medica presso il Ministero della Salute Pubblica (MINSAP), tra gli altri funzionari di tale istituzione, sono serviti identificare il percorso dei Dottori in Scienze Eliana Barbara Grau Leon, Carmen Dolores Hernandez Martinez e Denia Morales Navarro, i cui contributi di insegnamento e ricerca sono degni di nota nell’odontoiatria cubana.

Fotografia: Luis Jiménez Echevarria

Mariela Garcia Jordan, Direttore Nazionale di Odontoiatria al MINSAP “Sia i professionisti che i tecnici con le loro prestazioni quotidiane e la loro saggezza sono pilastri essenziali per migliorare la scienza dentale”.

García Jordan ha espresso la sua gratitudine ai professori che hanno formato diverse generazioni di dentisti su tutto il territorio nazionale, e i cui laureati superano i 19mila specialisti specializzati in questa specialità.

La più grande delle Antille ha in tutte le sue università di scienze mediche un modello di gestione basato sull’odontoiatria generale globale che consente l’attuazione di misure per promuovere, prevenire, curare e riabilitare la salute orale in ogni fascia di età. Dott.. Mariella Garcia Giordano

nell’eventualità Un riconoscimento speciale è stato conferito alla Facoltà di Odontoiatria dell’Avana da Raul Gonzalez Sánchez Per l’eccellenza nei processi di consulenza accademica, scientifica e universitaria che godono di una posizione nazionale e internazionale.

Inoltre è stato presentato il documentario El profe Compa, Ciencia e Historia, dedicato all’opera del Master of Merit presso la House of Graduate Studies e Doctor of Science, Felix Alberto Compagoni Landin. A sua volta è stata svelata una targa in omaggio a Rigoberto Otaino Lugo (1930-2010), che ha rappresentato per due mandati la nazione antillana come Vicepresidente della Federazione Odontoiatrica Latinoamericana (Fula), tra gli altri meriti che compaiono nel suo ampio brano disco. servizi cartacei.

Fotografia: Luis Jiménez Echevarria

Dal 1925, il 3 ottobre di ogni anno, Cuba e altri paesi della regione celebrano la Giornata dell’odontoiatria latinoamericana in onore della Costituzione della Fula avvenuta nella stessa data, ma nel 1917.

Testo: Eileen Herrera Reyes