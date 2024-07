La giuria delibera nel processo al senatore Bob Menendez – Telemundo Miami (51)

NEW YORK – Venerdì la giuria del caso contro il senatore democratico Robert “Bob” Menendez ha iniziato i lavori del processo contro il deputato accusato di aver accettato tangenti lucrative in cambio dell’utilizzo della sua posizione a vantaggio di diversi uomini d’affari e del governo egiziano.

Dopo quasi due mesi di processo, la giuria ha sentito la procura ripetere che i lingotti d’oro sequestrati nell’abitazione del senatore, che presiedeva la potente commissione per le relazioni estere, e “buste su buste” contenenti denaro, erano prove evidenti in stile di contrabbando. corruzione.

In cambio, il senatore ha promesso aiuti militari all’Egitto e guadagni finanziari a due uomini d’affari del New Jersey, lo stato che rappresenta, secondo il New York Times.

Il Pubblico Ministero ha parlato anche della partecipazione di Nadine Menendez, la moglie del politico, al caso di corruzione in cui è stata accusata anche lei e sarà processata separatamente con gli imprenditori Farid Daibes e Wael Hanna.

Tra i regali che secondo la Procura Generale la coppia ha ricevuto c’è un’auto Mecedez-Benz per Nadine, donata loro dall’uomo d’affari Jose Uribe, che nel 2019 chiese aiuto al senatore per fermare le indagini contro di lui da parte della Procura Generale del New Jersey e che, dopo essersi dichiarato colpevole, ora è… il testimone chiave del governo.

L’ufficio del pubblico ministero ha anche detto alla giuria che Menendez, che rischia una pena detentiva di 20 anni, ha presentato l’imprenditore Daibes a un membro della famiglia reale del Qatar perché poteva investire nello sviluppo immobiliare.

Uribe affermò durante il processo di aver corrotto Menendez regalando la Mercedes Benz della sua allora fidanzata.

Menendez è stato accusato nel 2023 di usare il suo potere e la sua influenza, compreso il suo ruolo di leadership nella commissione per le relazioni estere del Senato, a beneficio del governo egiziano in vari modi; Tra le altre azioni, avrebbe fornito informazioni governative riservate a funzionari egiziani e ha adottato misure per assistere segretamente il governo di quel paese.

Successivamente l’ufficio del procuratore generale ha aumentato le accuse e lo ha accusato di cospirazione per agire come agente straniero per l’Egitto, rendendolo il primo senatore ad essere accusato ai sensi di quella legge e il primo senatore ad essere accusato due volte in casi di corruzione separati nella 235- anno di storia, secondo il Times.

Nel primo processo per corruzione di Menendez, la giuria non è riuscita a concordare una decisione unanime, quindi il procedimento è stato dichiarato nullo.

Sebbene l’ufficio del pubblico ministero abbia annunciato che avrebbe presentato accuse per rimetterlo sulla sedia dell’imputato, in seguito si è arreso e non è stato nuovamente accusato fino al 2023.

Giovedì la procura e la difesa hanno concluso le loro argomentazioni.