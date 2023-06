La giuria federale ascolterà la testimonianza nel caso dei documenti classificati Trump – NBC Miami (51)

Un gran giurì federale si riunirà questa settimana in Florida per ascoltare le prove nell’indagine del consigliere speciale Jack Smith sulla gestione di documenti riservati da parte dell’ex presidente Donald Trump, secondo persone che hanno familiarità con l’indagine.

Non è chiaro come i procedimenti giudiziari in Florida si colleghino al lavoro di un gran giurì separato a Washington, dove i pubblici ministeri hanno presentato prove e testimonianze per mesi. Lo sviluppo è stato riportato per la prima volta dal Wall Street Journal.

Non si sa perché i pubblici ministeri utilizzino così tanti gran giurì e se sarebbero disposti a perseguire un atto d’accusa in entrambe le giurisdizioni. Il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare le indagini.

Tre membri del team legale di Trump hanno incontrato lunedì Smith e altri funzionari del Dipartimento di Giustizia, ha detto una persona che ha familiarità con la questione. NBC News ha confermato che né il procuratore generale Merrick Garland né l’assistente procuratore generale Lisa Monaco erano presenti.

