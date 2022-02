La giustizia è fallita e ha cambiato i tempi in Italia

Infettivo Corona virus Influenzò leggermente il gioco in Italia. Infatti, è stato il primo Paese europeo a diffondere il virus. La legge è stata applicata e vi sono stati conflitti tra le regole dell’autorità giudiziaria e le regole dei tribunali sportivi. Y Ci sono stati due guasti che hanno influenzato le condizioni questo lunedì Una serie.

In entrambi i casi si è pronunciata la Corte d’Appello della Federazione Italiana. Primo, Annullata la decisione di Serie A di consentire alla Salernitona di non presentarsi contro l’UdineseCome osservatore, a causa della vulnerabilità del Govt-19 nel campus, alla partita del 21 dicembre.

Tifosi dell’Udinese quando avrebbero dovuto giocare contro il Salerno.

Il problema è sorto a causa delle cause positive che i funzionari sanitari gli hanno impedito di andare al campus. Ma la Serie A ha rifiutato di posticipare la partita perché c’erano giocatori in squadra per entrare nell’undicesima. Poi, l’arbitro gli ha dato una partita 3 per 0 e ha speso un punto.

Ora l’Udinese ha perso quei tre punti, passando dal 14° al 15°, e la Salernitana ne recupera uno sottratto loro. Questo per definire la riprogrammazione della competizione. Nonostante la Salernitana sia ancora ultima in classifica, 13 unità, otto dalla salvezza.

Arrivederci anche a te

Vuoi giocare all’Inter

I giocatori dell’Inter in anteprima della partita non giocata.

La Corte d’Appello della FIGC, inoltre, ha respinto il ricorso dell’Inter, ordinando la retrocessione del Bologna per 3-0 per non essersi presentata alla Dol’Ara. La squadra locale non ha potuto partecipare al torneo il 6 gennaio a causa dei casi Govt-19, a causa di un divieto emesso dall’agenzia sanitaria. In queste circostanze l’arbitro di gara di Serie A ha deciso di tenere la partita.