La giustizia Usa ordina a Biden di riattivare la misura sull’immigrazione di Trump – Prinsa Latina

Così, la corte ha respinto il ricorso dell’esecutivo contro una sentenza di un giudice con sede nello stato meridionale del Texas, che ha ordinato la ripresa del programma per cui gli immigrati devono rimanere in Messico fino all’udienza per l’asilo.

Per i giudici del più alto organo giudiziario del Paese, l’amministrazione non ha dimostrato il probabile successo dell’eliminazione dei protocolli, ufficialmente chiamati Migrant Protection Protocols (MPP).

All’inizio di quest’anno, l’amministrazione di Joe Biden ha posto fine a questa strategia, ma poi, ad aprile, gli stati del Texas e del Missouri hanno fatto causa al governo per l’aumento degli immigrati illegali in quelle aree al confine meridionale del paese.

I sostenitori degli immigrati ritengono che questo programma sottoponga coloro che cercano la residenza nel nord del paese a condizioni antigieniche e violenze.

Gli arresti di persone che cercano di attraversare il confine quest’anno hanno raggiunto il numero più alto in due decenni, una tendenza che i repubblicani attribuiscono al ritiro da parte di Biden delle dure politiche di immigrazione di Trump.

Dalla sua campagna presidenziale, il presidente in carica ha promesso di invertire la maggior parte delle politiche xenofobe del suo predecessore in carica e di sostituirle con una strategia più umana e disciplinata.

Tuttavia, otto mesi dopo essere salito al potere, il presidente sta ricevendo critiche sia da democratici che da repubblicani, che credono che la situazione del confine sia un peso politico per la Casa Bianca.

