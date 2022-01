La GPU Xclipse 920 dell’Exynos 2200 eccelle nelle prestazioni

La GPU Xclipse 920 è una grande novità per SoC Exynos 2200 Samsung e c’è l’aspettativa di vedere quale livello può raggiungere e se l’azienda sudcoreana raggiungerà sicuramente la propria linea di chip in termini di prestazioni contro Qualcomm e soprattutto Apple. Sembra che sarà almeno nel reparto di disegno.

La GPU Xclipse 920 è il risultato di una collaborazione strategica tra Samsung e AMD. L’azienda di Santa Clara, sotto la pressione della leadership di NVIDIA nel settore custom e di Intel in testa al totale dei chip venduti, ha riconosciuto che un altro buon modo per aumentare le entrate è attraverso Collabora con grandi aziende del settore che rinunciano alla propria tecnologia. Abbiamo un chiaro esempio nei chip semi-custom creati per le console Sony e Microsoft che vengono venduti a milioni.

E ora, cellulare. Il chip grafico Xclipse utilizza la tecnologia RDNA 2 di AMD e include funzionalità avanzate come il ray tracing con accelerazione hardware e lo shading a velocità variabile (VRS). Si tratta di funzioni che fino ad ora erano disponibili solo su PC e console per videogiochi, Questa è la prima volta che raggiungono SoC che dovrebbe essere rilasciato su dispositivi mobili E in particolare in Galaxy S22.

Prestazioni della GPU Xclipse 920

Né Samsung né AMD hanno fornito dati interni che ci permetterebbero di conoscere il suo punteggio prestazionale. I 6 moduli di elaborazione più popolari e supponendo che ciascuno includa 64 processori Stream proprio come gli altri chip RDNA2, ciò significa 384 processori Stream. E un po’ di più.

Ora è incluso nelle pagine di riferimento del sito di test banco di jeep Come la GPU GFX1040, che conferma (se servono ulteriori conferme) di far parte della famiglia di prodotti RDNA2 di AMD.

Ciò che conta per noi qui è il livello delle prestazioni e abbiamo dati che confermano il suo alto livello. E che la frequenza di lavoro citata 555MHz è molto bassa.

Nei benchmark OpenCL, la GPU ha ottenuto 9.143 punti, ovvero 50,7% in più Tra i migliori punteggi elencati c’è Snapdragon 8 Gen1 con GPU Adreno 730 installata in Oneplus 10 PRO.

Con l'API Vulkan, è proprio così 25,5% più veloce GPU Qualcomm (9143 contro 7.285 punti).

Come diciamo sempre di questi test sintetici, ci mancano dati reali e test per verificare le prestazioni effettive di questa GPU Xclipse 920, che è la star dell’Exynos 2200, sebbene Samsung abbia fornito anche altri componenti per raggiungere il livello più alto nel mobile chipset. Stiamo aspettando il Galaxy S22 che sarà presentato il 9 febbraio.