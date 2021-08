La Gran Bretagna intercetta due aerei militari russi che volano vicino al suo spazio aereo del Mare del Nord

Una coppia di aerei F-35B della British Air Force (Foto: REUTERS)

La Royal British Air Force (RAF) ha annunciato venerdì di aver intercettato due aerei militari russi Hanno volato vicino al loro spazio aereo nel Mare del Nord.

Gli aerei spia della RAF decollano dall’aeroporto Lozimouth, Al Nord Scozia, Poi un altro aereo ha fatto retromarcia per fare rifornimento.

Voli intercettati Due aerei da guerra e da ricognizione sottomarini TU-142 “Bear-F”, “Monumenti della Guerra Fredda” Questo, secondo la RAF, metteva in pericolo l’aviazione civile.

Gli aerei russi che volavano vicino all’area di sorveglianza settentrionale dell’Alleanza Atlantica sono stati monitorati dalla NATO.. Questi avvisi di azione rapida, chiamati RAF, di solito si verificano più volte all’anno.

Aerei russi Su-34

“all’inizio, I nostri omologhi della NATO ci hanno informato, e poi la RAF ha inviato direttamente i loro caccia. ufficiali militari britannici hanno sottolineato.

Capitolo messo “Avviso di reazione rapidaQuando si tratta di aerei, piloti e altre forze della RAF con sede in Romania Saranno pronti ad agire se necessario.

Nell’aprile 2020, il maresciallo capo dell’aeronautica della RAF Dopo che due aerei da pattugliamento marittimo sono stati intercettati nel nord-est della Scozia, Mike Victon ha censurato la sua controparte russa. Tra le rigide restrizioni allora in vigore nel Regno Unito a causa dell’epidemia.

Secondo alcuni media scozzesi, I piloti degli aerei russi non hanno presentato il piano di volo e non hanno contattato il centro di controllo del traffico aereo regionale, quindi erano pericolosi per gli altri passeggeri.

Si verificano spesso incidenti simili Aree monitorate dalla NATO, in particolare nello spazio aereo di paesi che non hanno le capacità di sicurezza necessarie per effettuare la sorveglianza.

Bombardiere B-52 Stratoford di ritorno alla base inglese della RAF Fairford dopo aver sorvolato la Norvegia (foto: Reuters)

Russia e Regno Unito hanno già compiuto un colpo di stato militare un mese fa, Un aereo Su-24 e navi russe Sparato su un cacciatorpediniere britannico È entrato nelle acque territoriali russe nel Mar Nero.

“Il cacciatorpediniere ha ricevuto un avvertimento. Non ha risposto all’avvertimento.”Il ministero della Difesa russo ha detto che c’era una ragioneMotovedetta della polizia di frontiera“E un Aereo Su-24M fatto “Visualizzazioni di avviso”.

La nave britannica ha poi lasciato le acque russe, Secondo la stessa fonte, si è conclusa l’incidente che è durato circa 20 minuti.

Quindi l’esercito britannico l’ha rivendicato Secondo un tweet del ministero della Difesa britannico, non c’era alcun avvertimento contro “HMS Defender” che si trovava “nelle acque territoriali ucraine”.

(Con informazioni su EuropaPress e AFP)

