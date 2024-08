La grande incursione in territorio russo dà una svolta inaspettata all’invasione russa dell’Ucraina

Sabato la Russia è impegnata in aspri combattimenti contro migliaia di forze ucraine che stavano avanzando fino a 20 chilometri nella regione di Kursk, dopo il più grande attacco dell’Ucraina al territorio russo dall’inizio dell’invasione del Cremlino nel 2022.

Le forze ucraine hanno preso d’assalto il confine russo martedì mattina e hanno invaso alcune parti occidentali della regione russa di Kursk, un attacco a sorpresa che potrebbe avere lo scopo di guadagnare influenza nei potenziali colloqui di cessate il fuoco dopo le elezioni americane.

Supportate da sciami di droni e dal fuoco dell’artiglieria pesante, le unità ucraine si mossero rapidamente per ritagliarsi una fascia di territorio russo occidentale lungo il confine, mentre le unità di sabotaggio scavarono più in profondità nella Russia, secondo i blogger di guerra russi.

“Le forze armate continuano a respingere il tentativo di invasione da parte delle forze armate ucraine”, ha detto sabato il ministero della Difesa russo, aggiungendo che intensi combattimenti si sono concentrati attorno agli insediamenti di Malaya Luknya, Olgovka e Ivashkovskoye situati a circa 10-20 chilometri nell’entroterra della Russia. .

A dimostrazione della gravità della situazione, sabato la Russia ha imposto un sistema di sicurezza globale in tre aree di confine, mentre la Bielorussia ha annunciato di aver respinto quello che considerava un grave attacco di droni da parte dell’Ucraina.





Il presidente Vladimir Putin ha definito l’attacco ucraino una grave provocazione e, sebbene il comandante supremo delle forze armate russe, Valery Gerasimov, abbia annunciato mercoledì che l’incursione ucraina era terminata, la Russia finora non è riuscita a respingere le forze ucraine più lontano dal confine.

I blogger militari russi hanno affermato sabato che la situazione si è stabilizzata dopo che la Russia ha inviato truppe per fermare l’improvvisa avanzata, anche se hanno affermato che l’Ucraina sta rapidamente mobilitando le sue forze.

L’attacco ucraino ha portato alcuni a Mosca a chiedersi perché l’Ucraina sia riuscita a penetrare così facilmente nella regione di Kursk dopo più di due anni di guerra di terra più mortale in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

“È ora in corso un’operazione militare su larga scala contro un nemico molto pericoloso, che non è certamente uno sciocco”, ha detto Yuri Podolyaka, un popolare blogger militare filo-russo nato in Ucraina. Lui ha affermato che l’aviazione russa ha salvato la situazione incitando decine di unità ucraine all’invasione, ma ha anche detto che bisogna dire la verità sulla gravità della situazione.

sostegno americano

Gli scontri per Sodja arrivano in un momento cruciale della guerra: Kiev teme che il sostegno degli Stati Uniti possa indebolirsi se il repubblicano Donald Trump vincesse le elezioni presidenziali a novembre.

Trump ha detto che metterà fine alla guerra e sia la Russia che l’Ucraina stanno cercando di avere la posizione negoziale più forte possibile sul campo di battaglia.

L’Ucraina vuole immobilizzare le forze russe, che controllano il 18% del suo territorio, dimostrando all’Occidente che è ancora in grado di lanciare importanti operazioni militari che danneggiano la Russia, anche se difficilmente il fronte di Kursk cambierà l’esito della guerra.

L’Ucraina non ha commentato direttamente l’attacco, ma un video pubblicato dai media ucraini mostra soldati ucraini a guardia di un impianto di misurazione del gas nella città di confine di Sodja, dove il gas naturale russo entra in Ucraina per transitare verso l’Europa.

Reuters non è stata in grado di verificare il video. Secondo fonti russe, l’Ucraina ha preso il controllo di alcune zone di Sodja. Sabato il gas scorreva ancora attraverso il gasdotto.

Alexander Bortnikov, direttore del Servizio federale di sicurezza (FSB), ha ordinato l’imposizione di un regime antiterrorismo nelle regioni di Kursk, Bryansk e Belgorod, che hanno una superficie totale di circa 92mila chilometri quadrati.

Queste misure conferiscono ai servizi di sicurezza ampi poteri per assediare un’area, compreso il monitoraggio delle comunicazioni e la limitazione di una serie di libertà pubbliche. Migliaia di civili sono stati evacuati dalla regione di Kursk.

Secondo alcuni rapporti, le forze ucraine stavano avanzando verso la centrale nucleare di Kursk, che fornisce gran parte dell’elettricità nel sud della Russia. Dispone di sei reattori, di cui due chiusi, due in costruzione e due in funzione.

Il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexei Smirnov, ha detto che i detriti di un drone sono caduti su una sottostazione elettrica vicino a Kurchatov, la città che rifornisce la centrale nucleare di Kursk, che secondo lui funzionava normalmente sabato.

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite ha notato “attività militari significative” nella regione e ha chiesto moderazione.

I diplomatici russi a Vienna hanno informato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che erano stati trovati frammenti, forse di missili abbattuti, sebbene non ci fossero prove di un attacco alla stazione.