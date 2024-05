La grande occasione dell’Universitario: se batte il Botafogo, si assicura la CONMEBOL Sudamericana

Università dello Sport Ha grandi possibilità di garantirsi la continuità a livello internazionale nel 2024, tutto dipende dalla possibilità di vincere giovedì contro il Botafogo. Allo Stadio Monumentale, compito che sarà molto complicato considerando la recente sconfitta per 3-1 contro i rossoneri.

L’Universitario non si è mai comportato bene contro i rivali brasiliani. Decimo: @Università

capita Il campionato di Quito ha perso contro Junior de Barranquilla Martedì sera, però, ha giocato il rally a suo vantaggio. Questo è rimasto Gli ecuadoriani sono ultimi nel girone D Con 4 unità. “Merengue” ne ha 5 E Se ne realizzano 8 contro il BotafogoCOSÌ Avranno il loro posto nella CONMEBOL Sudamericana (Playoff) qualunque cosa accada.

Ora, Con i rivali brasiliani, l’Universitario non se la cavò altrettanto bene. Gli ‘U non sanno cosa significasse vincere in casa contro la Libertadores 36 anni fa. L’ultima volta che ciò accadde fu nell’edizione del 1988, quando batté lo Sport Recife con un solo gol segnato da Eduardo Rey Muñoz.

Naturalmente tutto è a favore dell’Università affinché possa continuare il suo cammino a livello internazionale. Giocheranno contro il Botafogo giovedì 16 maggio all’Estadio Monumental dalle 17:00 (ora peruviana).