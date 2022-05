La grande scoperta degli scienziati potrebbe essere un’immagine del buco nero nella nostra galassia

Gli scienziati potrebbero rivelare la prima cosa nella storia foto subordinare cella di prigione Giovedì al centro della nostra galassia.

La National Science Foundation ha descritto l’annuncio come “un rivoluzionario via Lattea Scoperta.”

Si chiama buco nero Sagittario A*Non è stato catturato in dettaglio prima.

Gli scienziati che hanno rivelato la prima immagine di un buco nero, nel 2019, hanno fatto un nuovo importante annuncio giovedì.

Non diranno quello che hanno scoperto. Ma dopo aver catturato il primo buco nero, che si trovava in un’altra galassia, la collaborazione ha iniziato a lavorare per scattare foto del buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea. Potrebbero rivelare la prima immagine di un buco nero nella nostra galassia, che si chiama Sagittario A* (si pronuncia stella A) e ha una massa di 4 milioni di soli.

In un comunicato stampa, la National Science Foundation ha dato il via a una “scoperta rivoluzionaria della Via Lattea” collaborando alla ricerca di buchi neri, chiamata Event Horizon Telescope (EHT). Almeno sette istituti di ricerca in tutto il mondo terranno conferenze stampa simultanee per annunciare la scoperta giovedì alle 9:00 ET.

L’arco A* non è mai stato catturato in dettaglio. Nella migliore delle ipotesi, il telescopio Chandra della NASA in orbita attorno alla Terra ha rilevato raggi X luminosi che esplodono attorno al buco nero.

Per ogni singolo telescopio è impossibile ottenere un chiaro primo piano di un buco nero. Per catturare la loro prima immagine nel 2019, i ricercatori EHT hanno risolto questo problema collegando i telescopi di tutto il pianeta per mettere a fuoco lo stesso oggetto insieme, creando un osservatorio virtuale delle dimensioni della Terra.

Il centro della nostra galassia, dove si trova il Sagittario A*, è stato catturato dall’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA. Contenitore

Shep Doeleman, astrofisico dell’Università di Harvard e direttore fondatore della EHT Collaboration, Per Insider nel 2019 Il gruppo stava rivolgendo la sua attenzione a Sagittarius A*, oltre a espandersi in un progetto separato, chiamato Next Generation EHT, per creare il primo video del buco nero.

Doelman ha detto all’epoca che il gruppo avrebbe dovuto aggiungere più telescopi alla sua rete e sfruttare la nuova tecnologia informatica per elaborare 10 volte più dati da quei telescopi. In tal modo, ha stimato che sarebbero stati in grado di acquisire video sia dell’arco A* che del soggetto della foto originale, M87, in circa cinque anni.

Sono passati più di due anni: troppo presto per i video, a giudicare dalle previsioni di Doeleman per il 2019, ma probabilmente abbastanza presto per avere un quadro chiaro.

Un rappresentante di EHT ha rifiutato di rivelare maggiori dettagli prima dell’annuncio di giovedì.

I video getteranno nuova luce su come si nutrono i buchi neri

Alla fine, i video possono rivelare ciò che un’immagine fissa non può: quanto siano importanti i buchi neri a inghiottirli.

“Possiamo vedere l’evoluzione del buco nero in tempo reale”, ha detto Doelman nel 2019. Quindi possiamo capire come lanciare questi aerei provenienti dai poli nord e sud. E possiamo vedere come si evolve con la galassia. Ha testato la gravità di Einstein in modi molto diversi, osservando le orbite della materia – non luce, ma materia – attorno a un buco nero. «

È probabile che i primi video siano rudimentali, secondo Doeleman, ma più aggiornamenti consentiranno a EHT di catturare i buchi neri in modo più dettagliato.

“Può essere irregolare. Potrebbe essere a bassa risoluzione, ma saranno i primi passi”, ha detto Doelman nel 2019. “Quando avremo 20 anni [telescope] piatti, sarà un grande salto. Questo ci darà i film in HD che vogliamo realizzare”.