La gru su ruote più pesante del mondo è un enorme successo

La Cina ha introdotto una nuova gru in grado di sollevare 3.000 tonnellate con poco sforzo.

L’XCA3000 ha la capacità di sollevare fino a 3.000 tonnellate ed è ideale per posizionare mulini a vento

La Cina è davvero una potenza globale e lo dimostra ogni giorno quando annuncia nuovi progetti o sviluppi.. Il Paese asiatico possiede già il treno più veloce del pianeta, il ponte più lungo e ora anche la gru su ruote più grande. L’azienda cinese XCMG ha recentemente presentato la XCA3000, una gru su ruote in grado di sollevare fino a 3.000 tonnellate.

Il drago cinese si è risvegliato dopo un letargo millenario. Le aziende cinesi godono di un crescente coinvolgimento in tutto il pianeta. Gli investimenti di questo paese asiatico nella scienza e nella tecnologia, così come negli armamenti, stanno raddoppiando. La Cina, infatti, ha già effettuato una guerra simulata contro gli Stati Uniti: e ha vinto.

La gru più grande del mondo si trova in Cina

Ora, in un altro ordine di cose, il Paese ha provveduto Nuova pala gommata in grado di sollevare 3000 tonnellate In una sola seduta senza alcun problema. Il design è stato realizzato da XCMG ed è molto innovativo e interessante. Perché? Perché ora il Paese potrà costruire mulini a vento più velocemente di prima.

La Cina sta attraversando un processo di cambiamento. La sua economia basata sul carbone e sui combustibili fossili sta facendo un passo avanti verso il diventare un’industria delle energie rinnovabili. Ecco perché i pannelli solari e i mulini a vento sono così importanti. Con la nuova gru, La Cina può sollevare pale di turbine eoliche del peso di 25 tonnellate Facilmente a quota 107 metri.

La gru XCA3000 riduce i tempi necessari Installazione di una turbina tra il 20 e il 30%, il che significa un’efficienza degna di nota. Questa gru è già in uso e in una serie di video pubblicati su YouTube si possono vedere gli ingegneri e gli operatori dell’azienda festeggiare in grande stile mentre l’enorme e alto veicolo esce dalla fabbrica.

Molti saranno sorpresi da questo risultato, e non è una sorpresa, ma la verità è che la Cina ha iniziato una corsa che non accenna a finire presto. Quale sarà il prossimo? Non lo sappiamo ancoraMa la verità è che saremo molto attenti a qualsiasi novità che arrivi dall’Asia.