La Guantanamo della Meloni in Albania deve attendere

“Se ciò che immaginiamo funziona, avremo inaugurato una fase completamente nuova nella gestione del problema dell’immigrazione.” Era il 5 giugno e pochi giorni prima delle elezioni europee, il primo ministro italiano Giorgia Meloni fece un viaggio a sorpresa nel porto albanese di Shenzhen per annunciare il completamento della costruzione della prima struttura del centro di detenzione. , che consentirebbe all’Italia di esternalizzare il flusso di migranti attraverso il Mediterraneo verso il Paese transalpino attraverso un accordo bilaterale con l’Albania.

Il protocollo tra Roma e Tirana – ispirato al piano fallito dell’ex primo ministro britannico Rishi Sunak di deportare persone “prive di documenti” in Ruanda – è stato firmato a novembre ed entrerà in vigore il 1° agosto, ha annunciato Meloni quella mattina. L’inaugurazione dovrà però attendere perché i lavori sono ancora in corso a causa di “fattori imprevisti”.

In particolare, l’accordo prevede il diritto di utilizzarne uno nel porto di Shenzhen e due a Khajadar, a 20 chilometri di distanza. Su quest’ultima, ex base militare utilizzata dalla Cia negli anni ’90, l’Italia sta costruendo tre diverse strutture. Inizialmente ci saranno 880 posti per i richiedenti asilo, che potranno restare solo per 28 giorni. Il secondo, con 144 posti, sarà un centro di detenzione dove attenderanno il rimpatrio. E la terza sarà una prigione più piccola con 20 letti. Tutti e tre i centri saranno presidiati dalle autorità italiane, mentre la polizia albanese effettuerà operazioni di sorveglianza all’esterno. In ogni caso, ad eccezione delle donne, dei bambini e delle persone vulnerabili, vi potranno essere trasferiti solo i migranti soccorsi in acque internazionali da navi italiane.

Ai migranti si uniranno 500 membri del personale italiano, tra cui funzionari della polizia, dell’esercito, dei ministeri della giustizia e della sanità. Secondo i calcoli di Openpolis, la sua manutenzione costa alle casse pubbliche circa 252 milioni di euro. I viaggi da Lampedusa a Shenzhen saranno coperti da imbarcazioni private per 13,5 milioni di euro, mentre la gestione dell’accoglienza nei centri sarà in carico alla cooperativa Medihospes, che si è aggiudicata l’appalto per 133,8 milioni di euro. . In totale, le spese amministrative a carico della Roma nei cinque anni previsti dall’accordo ammonteranno a oltre 650 milioni di euro.

Recentemente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha indicato che le porte si apriranno “tra qualche settimana” e ha vantato una linea “risoluta” nel contrasto all’immigrazione irregolare. Secondo gli ultimi dati ufficiali, gli arrivi nel Paese transalpino sono diminuiti di oltre il 60% negli ultimi 12 mesi: 35.725 nel 2024, contro gli oltre 94mila dello stesso periodo dell’anno precedente. Un numero in linea con quelli registrati nel 2021 e nel 2022 quando Mario Draghi era capo del governo. Tuttavia, le autorità italiane avvertono che il numero potrebbe aumentare nei prossimi mesi alla luce dei disordini in corso in Bangladesh.

Nonostante la crisi politica che sta travolgendo il Paese asiatico, il governo italiano lo ha recentemente aggiunto alla lista dei Paesi considerati sicuri, nel senso che vengono rispettate le persecuzioni politiche o religiose e i diritti umani. È possibile respingere le richieste di asilo dei migranti provenienti dalla regione, che rappresentano oltre il 27% del totale degli sbarcati sulle coste italiane solo nei primi sei mesi di quest’anno.

Un decreto che vieta le operazioni di salvataggio delle ONG nel Mediterraneo e un accordo firmato con l’Albania costituiscono il DNA della politica migratoria attuata dal governo italiano di estrema destra. “Una violazione dei diritti, una vera e propria deportazione”, ha denunciato l’opposizione, che ha battezzato il piano della Meloni la “Guantanamo italiana”.

“Quando l’Italia chiama, l’Albania risponde”, ha commentato in un’intervista il primo ministro albanese Edi Rama, che ha dovuto affrontare critiche all’interno del suo Paese. Il leader socialdemocratico si dice grato per l’accoglienza riservata dall’Italia agli albanesi in fuga dalla dittatura comunista tre decenni fa quando cercarono rifugio.