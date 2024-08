La guerra non porta altro che morte, tristezza, disperazione e povertà. Da tutte le parti. La Russia sta pagando un prezzo economico elevato per aver invaso l’Ucraina, e questo ha senso I settori più costosi, come quello aerospaziale, sono i più colpiti.

Proprio ieri, un razzo russo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos è decollato dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, trasportando rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale.

È il nono decollo dell’anno per la Russia, e questo significa proprio questo Il 2024 è l’anno con il minor numero di lanci dal 1961Quando Yuri Gagarin divenne il primo essere umano a viaggiare nello spazio.

Il programma spaziale russo è in grave crisi

Per decenni, gli Stati Uniti, l’Europa e la Russia hanno beneficiato di una fruttuosa alleanza spaziale. Ma Invasione dell’UcrainaL’operazione militare, che i russi chiamano eufemisticamente “operazione militare speciale”, ha rotto questa alleanza.

Sia gli Stati Uniti che l’Europa hanno acquistato motori spaziali dalla Russia e noleggiato razzi russi per mandare satelliti e sonde nello spazio o viaggiare verso la Stazione Spaziale Internazionale. L’Occidente ha finanziato gran parte del programma spaziale russoQuesto non accade più.

Andrei Yelchaninov, vicedirettore di Roscosmos, ha ammesso alla Reuters: “Vi ricordo che la cancellazione dei contratti a causa di comunicazioni ostili è costata a Roscosmos 180 miliardi di rubli (1,82 miliardi di euro). Ciò ci costringe a costruire una nuova economia in condizioni difficili”. Stampa locale russatramite Ars Tecnica.

Sebbene l’alleanza con gli Stati Uniti e l’Europa non esista più, La Russia si è impegnata a continuare a sostenere la Stazione Spaziale Internazionale fino al 2028. Ha in programma di costruire la propria stazione spaziale, ma tali piani sono ora incerti se non ci sono soldi.

Dobbiamo aggiungere questo alla risoluzione dei contratti con l’Occidente La Russia sta attraversando una grave crisi finanziaria a causa della guerra con l’Ucraina. Non ci sono soldi e l’industria spaziale è una delle industrie più costose di sempre.

L’unica soluzione rimasta per la Russia è cercare nuovi alleati. “Consideriamo la Cina come un amico, non un concorrente”, afferma Yelchaninov. Il problema è che la Cina ha i propri missili e non ha bisogno di noleggiarli.

“Dopo l’inizio dell’operazione militare speciale (invasione dell’Ucraina), abbiamo dovuto abbandonare i nostri partner tradizionali in Europa e negli Stati Uniti, con i quali interagiamo da molti anni, a favore di nuove direzioni internazionali, come i paesi dell’Africa, del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico”, spiega il vicedirettore dell’Agenzia spaziale russa.

Sfortunatamente per Roscosmos, i paesi africani e asiatici non hanno i soldi o la necessità di intraprendere missioni spaziali, come fanno gli Stati Uniti e l’Europa. I paesi più ricchi del Medio Oriente sono alleati dell’Occidente e sono i suoi maggiori clienti nella vendita di petrolio.

Questi sono tempi brutti per l’industria spaziale russaCome il resto delle industrie del Paese. La soluzione migliore è resistere finché la guerra non sarà finita e le vecchie alleanze non saranno nuovamente forgiate.

