La guerra ibrida della Russia contro l’Ucraina è già iniziata

L’anno scorso, gli Stati Uniti avevano tutto da guadagnare: stavano emergendo dal COVID con un’economia forte. I prezzi del petrolio e del gas erano bassi, l’occupazione era alta e non c’era inflazione. Nel frattempo, la Russia ha sofferto per il crollo delle entrate energetiche, un’economia vacillante e un diffuso focolaio di coronavirus senza vaccini o cure efficaci in vista.

Come possono le cose andare storte così velocemente e così velocemente?

Ma come sono cambiate le cose in un solo anno! Al momento del suo insediamento, il presidente Biden ha invertito il corso delle politiche del presidente Trump, sbarazzandosi di tutte le carte vincenti americane. Oggi la loro economia vacilla, l’inflazione è ai massimi storici, stanno nuovamente importando petrolio costoso e il presidente Biden è visto come debole, incompetente e impopolare.

Vladimir Putin ha passato l’ultimo anno a cogliere questa opportunità inaspettata. Ora è pronto a trasformare in realtà il suo obiettivo vecchio di decenni: ripristinare l’Impero russo. In definitiva, Putin vuole riportare l’Ucraina sotto il controllo storico di Mosca. Per lo meno, impedirà all’Ucraina di approfondire i legami economici con l’Occidente e di aderire alla NATO, credendo che alla fine l’Ucraina cadrà nelle loro mani.