La guerra in Ucraina taglia i profitti di Alphabet, la società madre di Google | internazionale | Notizia

La lenta crescita dei ricavi pubblicitari su YouTube e il deterioramento della situazione economica mondiale dovuto alla guerra in Ucraina hanno influito sui profitti di Alphabet, L’utile netto di martedì scorso è stato di 16,436 milioni di dollari tra gennaio e marzo.

Questo numero rappresenta Una diminuzione degli utili dell’8,3%. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la casa madre di Google, Mentre l’invasione russa dell’Ucraina, l’inflazione elevata e i problemi della catena di approvvigionamento hanno ridotto gli investimenti pubblicitari delle aziende.

Oltre a influenzare la situazione economica mondiale, La guerra ha spinto Google a interrompere le sue operazioni in Russia, il che ha contribuito a un rallentamento della crescita dei ricavi in ​​Europa al 19%.Mentre era del 33% l’anno scorso.

Nel frattempo, le vendite pubblicitarie sul portale video YouTube di proprietà di Alphabet sono state inferiori alle aspettative degli analisti.

YouTube, come Netflix, Hulu e altre piattaforme di contenuti on-demand, hanno beneficiato notevolmente delle restrizioni ai movimenti e alle attività sociali durante la pandemia, Ma si è esaurito quando i paesi sono tornati alla normalità.

guadagni pubblicitari

Ad Alphabet sono stati fatturati durante i primi tre mesi dell’anno 68.011 milioni, la stragrande maggioranza degli annunci, il 23% sopra i 55.314 milioni inseriti nel primo trimestre del 2021.

per questa parte, Gli investitori di Alphabet hanno guadagnato $ 24,62 per azione negli ultimi tre mesi, rispetto ai $ 26,29 di un anno fa..

La società con sede a Mountain View (California, USA) ha incrementato i ricavi in ​​tutti i suoi segmenti di business, anche se la crescita della pubblicità sulla piattaforma video online YouTube è stata inferiore alle attese.

Se un anno fa Alphabet ha inserito 6.005 milioni di dollari tramite YouTube, ora quel numero è di 6.869 milioni di dollari, un valore inferiore alle aspettative degli analisti..

La principale fonte di reddito di Alphabet è la vendita di spazi pubblicitari sulle sue varie piattaforme online, che rappresentano oltre l’80% di tutte le vendite.

Al contrario, all’interno del segmento pubblicitario, i ricavi della pubblicità tramite Google sono i più alti ($ 39.618 milioni nell’ultimo trimestre). Indipendentemente dall’annuncioLa società sta anche raccogliendo fondi attraverso la piattaforma di cloud computing Google Cloud, che negli ultimi tre mesi ha contribuito con 5.821 milioni di dollari alle casse dell’azienda..

Il segmento di attività “Altre scommesse”, che include l’unità di veicoli autonomi di Waymo, ha raddoppiato le sue entrate in un anno a 440 milioni di dollari, rispetto ai 198 milioni di dollari nello stesso periodo del 2021.

Per mercati, gli Stati Uniti sono la principale fonte di reddito di Alphabet (46% del totale), seguiti dalla regione che comprende Europa, Medio Oriente e Africa.

“Abbiamo ottenuto un quarto di forte crescita nel cloud e nella ricerca in particolare, aiutando le persone e le aziende nella loro trasformazione digitale”, ha affermato Sundar Pichai, CEO di Alphabet, durante la presentazione degli account.

I risultati del motore di ricerca più utilizzato dalla società su Internet al mondo non hanno convinto gli investitori di Wall Street e le azioni della società sono scese del 5,96% a $ 2.231 per azione nelle operazioni elettroniche dopo la chiusura dei mercati. (me)