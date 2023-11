La guerra tra Israele e Gaza in diretta | È tempo di una tregua: inizia il periodo ufficiale del cessate il fuoco tra Israele e Hamas annunciato dal Qatar internazionale

Israele si prepara a rilasciare 39 prigionieri palestinesi in cambio della liberazione dei primi tredici ostaggi

Israele ha iniziato i preparativi per rilasciare 39 prigionieri palestinesi, donne e bambini, in cambio dei 13 ostaggi che Hamas dovrebbe rilasciare venerdì, come parte di un accordo di tregua di quattro giorni raggiunto dalle due parti, secondo i media israeliani. .

Il canale israeliano Channel 13 ha riferito che il servizio carcerario israeliano ha ricevuto i nomi di 39 donne e minori palestinesi condannati per terrorismo per il rilascio. Il loro trasferimento è previsto verso mezzogiorno nella prigione di Ofer, in Cisgiordania, in attesa della consegna degli ostaggi detenuti da Hamas, prevista intorno alle 16:00 ora locale (15:00 ora spagnola). Tempo della penisola)..

L’accordo per lo scambio di ostaggi con prigionieri prevede il rilascio di 50 ostaggi catturati dalle milizie palestinesi durante i loro attacchi del 7 ottobre in cambio di 150 prigionieri palestinesi. Verranno consegnati in gruppi più piccoli durante i quattro giorni di tregua tra le due parti. Se Hamas accettasse di rilasciare altri ostaggi – Israele stima che il numero degli ostaggi sia di circa 240 – Israele aggiungerà altri giorni al cessate il fuoco, fino a un massimo di 10 giorni.

Inoltre, durante i giorni della tregua, centinaia di camion di aiuti umanitari potranno entrare nella Striscia, comprese autocisterne di carburante. Secondo le autorità egiziane, che hanno mediato tra Israele e Hamas, insieme a Stati Uniti e Qatar, per raggiungere l’accordo entreranno ogni giorno 200 camion umanitari e 130mila litri di carburante.

Mentre le organizzazioni internazionali hanno sollecitato la trasformazione della tregua in un cessate il fuoco permanente, Israele ha insistito in numerose occasioni sul fatto che continuerà la sua offensiva una volta terminata la tregua. (Effy)