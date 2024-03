La guerra tra Universal e TikTok scuote il modello di consumo musicale | cultura

Il successo del cantante galiziano Iñigo Quintero non può essere compreso senza TikTok. La sua canzone Se tu non sei Per settimane ha fatto da colonna sonora a migliaia di video romantici sul social network cinese. Poi è passato a Spotify, dove con una fanbase da un milione di dollari in tasca, è stato in cima alla lista dei più ascoltati in tutto il mondo. il lavoro…

Il successo del cantante galiziano Iñigo Quintero non può essere compreso senza TikTok. La sua canzone Se tu non sei Per settimane ha fatto da colonna sonora a migliaia di video romantici sul social network cinese. Poi è passato a Spotify, dove con una fanbase da un milione di dollari in tasca, è stato in cima alla lista dei più ascoltati in tutto il mondo. Il launchpad di TikTok si occupa anche di promuovere le canzoni di grandi star come Rosalía, Taylor Swift, Aitana o Harry Styles. Ma oggigiorno questo metodo di successo sta scomparendo per molti artisti. La guerra aperta tra due grandi attori dell’industria musicale – la più potente etichetta discografica, Universal Music, e TikTok, il social network che alimenta gli attuali successi – sta diventando sempre più difficile. Un mese fa, la società che possiede un terzo della musica mondiale ha rimosso alcune delle sue canzoni dai social network. E ora li vuole cancellare tutti. Tra le persone colpite ci sono Bad Bunny, Taylor Swift e Rosalía. Il motivo della controversia è la percentuale del denaro del copyright. Questa guerra sta andando bene per i terzi: parte del successo Canzone country di Beyoncé Texas Holdem', Questo perché la sua etichetta discografica, Sony, ha un accordo con TikTok, un social network pieno di video con cui com.tiktokers Ballando sulla nuova canzone del cantante.

Attualmente le etichette discografiche multinazionali basano il proprio business sulla ricezione di milioni di dollari dalle piattaforme di streaming. fluire Come Spotify, Apple, YouTube Music o Amazon Music. Le negoziazioni su questi contratti sono difficili, ma alla fine si raggiunge un accordo. Questa è la prima volta che la Universal arriva al punto di richiedere la rimozione della sua musica da una piattaforma digitale. La decisione costituisce un precedente che potrebbe influenzare le trattative delle multinazionali con altre piattaforme, in particolare con Spotify, che è la più ascoltata. È una battaglia secolare per le percentuali: sia le etichette discografiche che gli artisti pretendono una fetta più grande della torta da Spotify. D’altronde nel settore circola già una voce insistente secondo cui TikTok abbia intenzione di creare una piattaforma fluire Per competere con Spotify.

Gli incontri tra TikTok e Universal sono iniziati un anno fa, alla scadenza del contratto. Da allora non sono più andati d’accordo e le tensioni sono aumentate quando, un mese fa, la Universal ha cancellato parte del suo catalogo da TikTok. Per domani lunedì la posta è alzata: verranno cancellate anche le canzoni il cui copyright appartiene alla Universal. Le canzoni hanno i diritti d'autore: diritti di registrazione (album) e diritti d'autore (partitura e testi). È molto comune che questo titolare del copyright non corrisponda. Esempio: Desideroso di, Di Rosalía, è stato registrato presso Sony, ma i diritti editoriali sono di proprietà di Universal, quindi la hit catalana verrà rimossa da TikTok.

Ma non riguarda solo i grandi nomi. Vedi il caso del gruppo spagnolo Veintiuno. La loro etichetta discografica è la Warner Music, ma l'opera è firmata con la Universal Publishing. In una settimana, metà dei loro video sono stati messi a tacere e, vedendo il potenziale aumento, il gruppo ha contrattaccato scherzosamente caricando pettegolezzi quotidiani “finché non ci hanno mandato un sicario”.

L'informazione che Veintiuno ha da Toledo è che la decisione di cancellare le loro canzoni arriva dal social network, lo capiscono in modo che le persone colpite diventino più grandi e inizino a fare pressione sulla casa discografica. TikTok conferma che stanno seguendo la richiesta della Universal e negano queste dichiarazioni. Infine, il suo cantante, Diego Arroyo, si è lamentato con questo giornale, dicendo: “La guerra tra aziende che generano miliardi di euro di profitti ogni anno colpisce negativamente un’enorme massa di lavoratori che stanno solo cercando di farsi strada in un ecosistema che è già diventato ostile in sé.”

secondo Financial Times, TikTok potrebbe perdere dal 60% all’80% della sua musica. Sebbene abbiano confermato nella domanda che la percentuale non era così alta, i loro dirigenti sono stati spesso in contatto con la Universal da quando la misura è stata adottata per cercare di raggiungere un accordo. TikTok è diventato un canale essenziale nella strategia di lancio e crescita delle canzoni del marchio. Bloody Mary, Lady Gaga è stata la canzone più ascoltata in streaming nel dicembre 2022, anche se è stata pubblicata nel 2011. Perché la gente dovrebbe riascoltare una canzone di undici anni fa? Un utente TikTok ha caricato un video della serie Mercoledì, Da Netflix, dove i movimenti dell'eroe nella scena corrispondevano alla musica, il che ha portato ad un aumento del numero di visualizzazioni. Sono proprio questi profili che, creando o replicando coreografie altrui, stabiliscono trend destinati a trasformarsi in trend virali.

Si stima che il 67% degli utenti dei social media cerchi brani sulle piattaforme di social media. fluire Dopo averli ascoltati su TikTok, secondo uno studio condotto dalla società di analisi musicale MRC Data; E raddoppia il numero di profili attivi su Spotify in tutto il mondo. I dati non sono sufficienti per la Universal, che chiede ricompense maggiori per i suoi artisti – sostengono che ciò che offre TikTok è inferiore al 20% che ricevono da altre piattaforme – più protezioni contro l’intelligenza artificiale e regole più severe contro l’odio sulle reti. Da TikTok fanno riferimento ad un comunicato in cui esprimono il loro disappunto per la decisione della casa discografica, ma è la Universal a rimetterci la “promozione gratuita” che la piattaforma prevede.

Anche se questo giornale non ha ricevuto alcuna risposta da parte della Universal, l'azienda conferma in una lettera aperta pubblicata un mese fa che i benefici che riceve dalla rete di social media non superano l'1% delle sue entrate totali. Ciò che la casa discografica non ha chiarito è quali siano i risultati indiretti dovuti all’enorme portata fornita da TikTok. Dati forniti dalla società di consulenza Media Research: il 26% dei giovani tra i 20 ei 24 anni assiste ai concerti di artisti scoperti attraverso video virali.

In questa guerra di poteri, i danni collaterali hanno un nome: hanno un nome anche gli utenti, soprattutto quelli che usano le reti come business com.tiktokers. Hanno creato la coreografia che ha aiutato le canzoni a diventare virali in tutto il mondo, e la loro unica stima è di 14 euro per milione di visite, ha detto a questo giornale Alejandro Chentsov (Sebastopoli, 42 anni). Lui e sua figlia Arina (Kiev, 14 anni) vivono a Huelva e hanno creato la canzone da ballo Desideroso di, Di Rosalia. L'artista ha presentato in anteprima la canzone in concerto prima di pubblicare la versione in studio. Il giorno dopo la festa, Alejandro e sua figlia si sono esibiti in un ballo con musica Desideroso di Ed è diventato virale. “Tesoro, non chiamarmi…”, queste quattro parole hanno fatto parte della danza della community di TikTok, riuscendo addirittura a saltare dagli schermi alle discoteche, dove i giovani sono tornati sui loro passi. Dopo il successo su TikTok, Rosalía si è quotata ufficialmente in borsa Desideroso di.

“Allora era utile incontrare Rosalia di persona, ma ora, a causa del freddo, pensiamo che abbia vinto molto e non abbiamo nemmeno ricevuto un saluto”, ha lamentato Chentsov a questo giornale. Chentsov è sconvolto perché durante tutto questo tempo ci sono stati artisti che hanno condiviso le loro coreografie e hanno raggiunto il successo senza dare loro crediti e ora le loro canzoni sono state cancellate a causa della guerra tra TikTok e Universal. “Non hanno pensato a noi. Alla fine, quello che facciamo è anche un lavoro che aiuta loro, e loro non se ne rendono conto.” Il tuo video Desideroso di Aggiunge 3,3 milioni di visualizzazioni.

L'unico sforzo che le aziende devono fare per ottenere questo annuncio è aggiungere il nome dell'autore del passo nel video che il cantante carica su TikTok per rispettare il suo copyright. Senza investire soldi. In questo modo vincono tutti: gli artisti rendono popolare la loro canzone; TikToker Ottengono apprezzamenti, visualizzazioni e follower; La rete di social media è l’intermediario la cui funzione è garantire il rispetto delle leggi sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale e beneficiare degli sforzi delle due reti precedenti. Questo accordo implicito è ciò che, secondo Rocio Gonzalez, avvocato specializzato in questo campo, “non fa scoppiare il coniglio” e non provoca denunce. “Tutti gli attori devono chiedersi reciprocamente il permesso di utilizzare le creazioni artistiche altrui e devono spiegare la propria paternità per ottenere un ritorno economico. Ma poiché tutti beneficiano degli altri, nessuno fa il primo passo”, dice l'avvocato. com.tiktoker Il coreografo Sergio Poveda (Valencia, 21 anni) si riferisce direttamente a TikTok: “Potrebbe essere interessante quando la tua star preferita ti cita, ma questo non ti nutre. L'app trae vantaggio dal nostro lavoro e loro dovrebbero conoscerla meglio”.

Sergio Poveda (Valencia, 21) e due dei suoi amici danno il tono a una sessione di Bizarrap con Shakira. Il colombiano ha caricato un video con le coreografie di questi tre amici ed è stato condiviso da migliaia di utenti, senza però menzionarne gli autori. Questa è la cosa più comune: pochi artisti danno credito ai loro creatori perché a volte è un compito costoso scoprire chi è stato il primo a ballare la loro canzone. IL com.tiktoker Nadia Villaplana (Valencia, 18 anni) spiega a EL PAÍS la soluzione per far sapere alla gente che il ballo è tuo, ma ora con le novità della Universal, è una porta di servizio attraverso la quale si può ascoltare la musica della casa discografica. Sneak: “Puoi caricare un video con la tua voce [música de un equipo de música de fondo] E quella canzone diventa un suono che tutti possono usare e ognuno può chiamarla come vuole.

Lasciando TikTok, ciò che Universal perderà è l’esposizione, ma potrà guadagnare credibilità, perché il social network ha cambiato il modo di comporre, concentrando tutti gli sforzi per raggiungere 15 secondi potenti che attirino l’attenzione degli utenti, anche se il resto dopo” la canzone è sporca”, ha scherzato la cantante di Biscaglia Paula Mateus. Per lei, l’ubiquità è un elemento che gli artisti Universal possono permettersi di perdere perché la maggior parte di loro è già affermata. “Ciò che rende pericolosa questa decisione è che costituisce un precedente”, afferma. Molti artisti emergenti come lei o Íñigo Quintero hanno visto la loro carriera crescere in modo esponenziale grazie a TikTok. Tranne il successo Se tu non sei Ha messo il nome del suo compositore sulla bocca di tutti. “Non è la fine del mondo, i cantanti in erba esistevano prima di TikTok e continueranno a crescere dopo TikTok”, conclude Mateus.

