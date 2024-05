La guida definitiva alle auto sportive di lusso più desiderabili

(Foto: Porsche)

Non è stato facile, ma abbiamo messo insieme una guida definitiva alle auto sportive di lusso più desiderabili. Con il suo lancio quest’anno, nel 2024, modelli classici, auto che ti stupiranno… Gli amanti delle auto di lusso sono fortunati perché le case automobilistiche offrono tutto con i nuovi modelli. Audi, Porsche, McLaren, Ferrari o Rolls Royce Sono i brand che abbiamo scelto, perché i loro modelli sono tra i più richiesti. Ci dimostrerà che questa è l’auto sportiva di lusso più desiderabile… e arriva a tutta velocità.

Audi R8

La nuova Audi R8 è una delle auto sportive di lusso più desiderabili. “Più sportiva e più bella che mai, l’Audi R8 Coupé V10 Performance quattro è un perfetto lavoro di ingegneria progettato per stupire ad ogni curva.”Spiegano da Audi. Il suo motore accelera da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi. Ulteriori vantaggi? “Potenti prese d’aria, una griglia Audi Singleframe extra larga, uno spoiler fisso in carbonio e un telaio con motore centrale visibile. “Sportività pura”, difendi l’MRCA. Il desiderio è comprensibile, non è vero?

Ferrari 812 GTS

“I suoi 800 cavalli la rendono la decappottabile di serie più potente sul mercato”, dicono dalla Ferrari. E così annunciano il lancio della Ferrari 812 GTS: “La V12 Spider è tornata”. Ritorna dopo cinquant’anni. Da 0 a 100 chilometri orari in meno di tre secondi, con 800 cavalli. “La 812 GTS rappresenta il ritorno trionfale di un modello che ha giocato un ruolo essenziale nella storia del marchio sin dalla sua nascita.” Spiegano dalla Ferrari. Ora capisci perché è una delle auto di lusso più desiderabili del 2024.

Porsche 911

“911, la leggenda. “Identità del marchio Porsche dal 1963”, così Porsche definisce il modello 911È una delle auto più desiderate dagli amanti delle auto di lusso. Un’auto che non passa inosservata ed è un modello davvero senza tempo, e secondo gli esperti “permangono molte caratteristiche del modello originale, come la carrozzeria”. coupé fast-back, Il motore è un boxer a sei cilindri e gli interni sono in configurazione 2+2 posti. Il prezzo degli attuali modelli Porsche 911, che può variare leggermente, è di circa 150.000 euro.

Mclaren 720S

“Una supercar leggera e resistente plasmata dalle forze della natura. Perfezionato dagli elementi. “Pronta all’attacco ed estremamente veloce ma ben realizzata, piacevole al tatto e facile da usare ogni giorno”, afferma McLaren a proposito di questo modello, una delle auto sportive di lusso più desiderabili del 2024. Raggiunge i 96 chilometri orari in soli 2,8 secondi e può coprire una distanza di 400 metri in 10,4 secondi con partenza da fermo.. “Ogni profilo e ogni curva della McLaren 720S sono stati progettati con un obiettivo in mente: la massima interazione con il conducente”, spiega il progettista dell’auto Rob Melville. Altro da aggiungere.

Rolls-Royce Wraith

La Rolls-Royce Wraith, costata oltre 300.000 euro, è una di quelle auto che lasciano senza parole. Secondo gli esperti si tratta di una coupé del marchio di lusso britannico. Una versione più piccola e moderna della classica Rolls-Royce. È anche una delle auto più desiderabili per gli amanti delle auto.