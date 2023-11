La ISF ha annunciato che la Snow World Cup 2024 si svolgerà in Italia.

La notizia della celebrazione di questi Mondiali è già pubblica e molto attesa, l’Italia sarà responsabile di ospitare questi eventi, ricordiamo che è stata la 1a squadra all’ultimo Mondiale in Sierra Nevada 2022.

L’ospite accoglierà atleti provenienti da tutto il mondo con squadre ufficiali fornite dai membri nazionali della International Skyrunning Federation. Ai primi Campionati del mondo di sci di neve del 2022, che si sono svolti con grande successo in Sierra Nevada, in Spagna, hanno partecipato 15 paesi. Va ricordato che la Spagna non presenta alcun campionato spagnolo nel suo calendario, ora non presenta una squadra o, al contrario, deve disputare il campionato in eventi “estremi” o di qualificazione, aspettiamo. Per notizie.

Sede verticale del 2024

La Spagna non ha un campionato di snowboard programmato nel 2024

Luogo spettacolare di eventi, il La provincia di Udine confina con Austria e Slovenia, situato in un anfiteatro circondato dalle Alpi Giulie, note per il loro clima freddo e la neve garantita. turismo Verticale culmina Collina Luzari, 1.788 m Si attraversa un tipico villaggio alpino tra gli applausi della gente del posto, vicino alla stazione della funivia e al recente completamento del Giro d’Italia.

Medaglia dei Campionati del mondo di corsa sulla neve 2022

IL Centaram Partenza e arrivo a terra sabato Laghi di BeussinDominata da montagne boscose e innevate, dove il punto più alto della corsa raggiunge i 1.390 m del Monte Moncart, da cui la corsa prende il nome.

Skisnow riprende il concetto tradizionale dello skyrunning, ovvero la corsa in alta quota, in questo caso in inverno e utilizzando esclusivamente la neve. Microgrammi.

Andorra ha partecipato agli ultimi Campionati del mondo in Sierra Nevada. Foto: Cristiano Alonso

Voglio difendere la mia attuale posizione di campione del mondo. Corro sulla neve per diversi mesi all’anno e alcune settimane a casa non potrei farlo diversamente, quindi per me è una cosa naturale. Virginia Perez, la campionessa del mondo in carica

La distanza relativamente breve e la bassa salita verticale senza grandi difficoltà tecniche sono la ricetta per la popolarità immediata tra un ampio target di utenti in molti paesi con neve invernale. SkySnow è stato lanciato nel 2022 in Spagna, dove già veniva praticato l’innevamento, e la disciplina in rapida crescita si è diffusa in Italia, Giappone, Mongolia, Serbia e Bolivia.

Programma dell’evento

Piano di gara:

Venerdì8 marzo 2024

18:30 Verticale Monte Lussari (Verticale)

Sabato 9 marzo 2024

14:00 Sentiero invernale del Monte Mangard (classico)

Maggiori informazioni: https://www.skyrunning.com/2024-skysnow-world-championships/