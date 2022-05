La Jornada – Concorso Unforgetta Ball-Neo Aztlán, uno spazio di espressione e diversità

I locali notturni erano il luogo della resistenza dove la cultura sala da ballocomposto da persone della comunità LGBT, si è evoluto per salire sul palco di Esperanza Iris City per la prima volta con Anforjeta Ball Nuovo Aztlan.

“Il concorso nasce con l’obiettivo di creare uno spazio espressivo in cui si contenderanno tre categorie, le più comuni: Mexa Dúo Pasarela, Mexa Dúo Vogue e Mexa Dúo Sirena Sensual, per evidenziare i diversi elementi identitari del Messico in ogni outfit e guardaroba”, ha spiegato Gary Revlon, creatore di Match con Adonis Vemanei e Furia 007.

E a proposito della “celebrazione” diretta da Roberto Cabral, che si terrà il 29 maggio nel centro storico, ha affermato che l’asse tematico ruota attorno al “restauro degli elementi identitari sparsi per il Messico e immaginiamo, attraverso queste categorie, come sarà la ripresa del mondo dopo epidemie, guerre e crisi economiche globali che glorificano cosa vestito Nella moda, nel trucco e nello spettacolo.

I partecipanti “usano la loro creatività per catturare la resistenza, l’empowerment e la diversità nella loro moda attraverso questi hub e ci stupiranno in pista con la loro incredibile presenza. prestazione“.

Gary Revlon ha osservato che il ballo “è una celebrazione in cui i membri di gruppi di diversità sessuale e di genere si riuniscono per stare in piedi, camminare, sfilare, ballare e vincere premi, promuovendo l’interesse di questa comunità nel partecipare a diverse categorie e forme di espressione. Ma attraverso l’uso del corpo come strumento politico, nonché attraverso la convivenza e l’integrazione tra questi gruppi in Messico”.

cultura sala da ballomeglio noto come Vogue, nasce ad Harlem alla fine degli anni ’60, “come spazio di inclusione, espressione e competizione per lo scisma sessuale, in particolare le donne transgender di origine ispanica e afro-discendente, attraverso vari atti in cui la diversità viene celebrata con categorie di danza, passerella e moda”.

In Messico, ha aggiunto Gary Revlon, il vogging è in circolazione dal 2012 e dal 2015 hanno iniziato a festeggiare palle nella capitale del paese.

All’Esperanza Iris Theatre ci saranno più di 70 persone e sarà scelto come MC Escorpiona 007 come Lady of the Ceremonies, Nina Nina 007 come il diyéi e Judge ‘composto da membri della comunità. sala da ballo Città del Messico che eccelleva nelle categorie da disputare”.

Nel corso del torneo si svolgerà Unforgetta Ball-Neo Aztlán, che promettono sarà indimenticabile Tra i lencha, ben vestiti e muscolosiil 29 maggio alle 18:00 presso l’Esperanza Iris City Theatre, situato in Donceles Street 36, Centro Storico, vicino alla metropolitana Allende.