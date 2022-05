La Jornada – è essenziale garantire la sicurezza nello spazio aereo per i viaggiatori: CNET

Città del Messico. Il National Tourist Business Council (CNET) ha invitato le autorità aeronautiche del paese a garantire la sicurezza nello spazio aereo messicano per tutti i viaggiatori, a seguito di incidenti all’aeroporto internazionale di Città del Messico (AICM).

“La cosa più importante è la sicurezza per il viaggiatore e, in tal senso, la questione su cui dobbiamo essere molto chiari è che non puoi giocare con la sicurezza. La riprogettazione di oggi, non essendo un esperto, può dire che presenta sfide significative, ” ha detto il presidente di CNET Braulio Arsuaga. E non sembra funzionare.

Ha spiegato che è necessario riprogettare lo spazio aereo, almeno nella capitale del Paese, al fine di garantire la sicurezza ai viaggiatori nazionali e stranieri, e occorre adottare più misure per correggere gli errori il prima possibile.

In una conferenza, Arsuaga ha osservato che le attuali autorità hanno scelto di risolvere i problemi dell’AICM con le operazioni tra l’aeroporto di Toluca e l’aeroporto internazionale Philippe Angeles (AIFA) di recente apertura.

“Stiamo scommettendo sul sistema aeroportuale, sull’Aifa, sul corretto funzionamento dell’AICM e su Toluca. La creazione e il funzionamento di questi tre aeroporti dovrebbe essere una priorità. È stata la strategia che il governo ha adottato per far fronte a questo afflusso di passeggeri, ma è è stato anche un problema di sicurezza che non può essere manomesso”.