La Jornada – SCJN riconosce la risorsa contro la sorveglianza militare nello spazio aereo

Città del Messico. Il Ministro della Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ha accettato di affrontare le misure incostituzionali promosse dai legislatori contrari alle riforme legali che autorizzerebbero il Ministro della Difesa Nazionale (Sydna) come persona responsabile per monitorare lo spazio aereo, tuttavia, ha rifiutato di fornire loro il commento che avevano richiesto, quindi queste regole continueranno ad essere in vigore fino a quando la Corte Suprema non determinerà se sono compatibili o meno con la Magna Carta.

Si tratta delle Misure incostituzionali 113/2023 e 118/2023 introdotte rispettivamente da senatori e deputati di PAN, PRI, PRD e Movimento dei Cittadini, che impugnano modifiche alla Legge Organica della Pubblica Amministrazione Federale, alla Legge Organica dell’Esercito Messicano e Air Force, la legge sugli aeroporti e la legge sull’aviazione civile, in relazione alla protezione dello spazio aereo messicano, tutte emesse il 3 maggio.

Per i legislatori dell’opposizione, queste riforme significano la militarizzazione di un’area strategica dell’aviazione civile, che affermano di aver elevato le loro misure per “impedire la fornitura di risorse alle forze armate che interromperebbero immediatamente e irrevocabilmente il rapporto tra i civili e il militari dando loro autonomia economica.” Non necessario.”

Aggiungono che è necessario mantenere il controllo del controllo dello spazio aereo nazionale nelle mani delle autorità civili al fine di “tutelare l’istituzione essenziale che è la pubblica amministrazione federale e impedire ai militari di esercitare funzioni di pubblica sicurezza al di fuori di rigidi standard e in violazione dei diritti umani”.

I deputati dell’opposizione hanno chiesto che, nell’accettare questi processi costituzionali, si ordinasse la sospensione di ogni loro effetto fino a una sentenza definitiva, che il ministro Gutiérrez Ortiz Mena non ha condiviso, sottolineando che con le norme in questione non provoca un giudizio definitivo o irreversibile violazione di qualsiasi diritto Umano.