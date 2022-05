La Juventus ha giocato quattro partite nell’edizione 2021/22 di Coppa Italia, vincendone una e perdendone una. Il giocatore colombiano Juan Guillermo ha perso l’occasione di difendere il titolo dopo Guadrado. Questo pomeriggio Mercoledì 11 maggio.

La squadra guidata da Massimiliano Allegri non ha potuto reagire La Supercoppa ha perso la finale contro il Club nerazzurro il 12 gennaio E con il colombiano Piazza Giovanni Guglielmo Pianconera gioca da corsia destrorso, 4-4-2, Hanno perso 2-4 contro i campioni in carica della Serie A..

Quadrato ha giocato 120 minuti di gioco Il centrocampista di Nicolò Barella ha aperto le marcature a inizio partita, aggiungendo intensità alla partita dal primo tempo:

Con il vantaggio durante il pieno svolgimento della competizione per l’Inter, La partita è finita 0-1 per i milanesi.

Al 50′ la Juventus pareggia con un sinistro dell’esterno brasiliano Alex Sandro. Nessuno è riuscito a fermare il tiro potente che è andato fuori strada e ha toccato un difensore centrale inter e Alvaro Morata 1-1.:

Il gol che ha restituito i professionisti Acqua giovane L’attaccante serbo Dusan Vilahovic lo trasforma al 52′. Il Pianconeros Federico Bernardicci è intervenuto e ha autorizzato Vlahovic dopo un micidiale contrattacco per lasciarsi l’un l’altro con Samir Handanovic.:

All’80’ il VAR è intervenuto per riconsiderare un rigore in favore dell’Inter, che ha pareggiato 2-2 con il centrocampista turco Hakan Salhanoglu, che ha inviato un potente destro a Matteo Bern in cima alla curva sulla sinistra. :

Al 99′, quando Ivan Peric ha trasformato un’occasione di rigore, il punteggio è stato sorprendentemente 2-3 ai supplementari. L’attaccante croato dell’Inter calcia un tiro dall’altra parte e mette gli uomini di Inzaki davanti al tabellone:

Perisic ha siglato il titolo per l’Inter al 102′.

Da quando è diventata campionessa nell’edizione 2020/21, la Juventus ha iniziato il 16° turno di questa Coppa Italia, giocando in casa. Di fronte al match contro lo Zamboria, ha perso 4-1 in casa Ex giocatore del Deportivo Independent Medal (DIM) con un calcio di punizione il 18 gennaio con un gol superbo.

Nei quarti di finale, Il Acqua giovane Hanno vinto 2-1 in casa il 10 febbraio contro il Sasuvolo Si sono qualificati per le semifinali in un doppio match contro la Fiorentina.

Nell’andata delle semifinali, Zhuo vince 1-0 con un autogol del Quadrato Presso lo studio fiorentino in franchising Artemis. In grembo, Il Torino ha vinto 2-0 all’Allianz Stadium con l’aiuto della Colombia nella finale di serie 3-0..

La Juventus ha perso l’ultima volta in una finale nel 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2018, 2018, 2018 e 2021. In quell’anno hanno accumulato la sesta strofa della storia, e ora lo sono settimo secondo Aggiunto.

Quadrato è caduto in finale di Coppa Italia e ha concluso per la prima volta una stagione senza scudetto con la Juventus.Una squadra che si è già qualificata alla prossima UEFA Champions League giocherà l’ultima data del torneo in casa contro la Lazio il prossimo 16 maggio.

IntermedioPer la sua parte, Vinse l’ottavo titolo di Coppa Italia.

