Il La Juventus di Torino ha fatto un piccolo guadagno questo mercoledì sul campo della Fiorentina (1-0), con un gol all’andata 90 + 1 minuto della semifinale di Coppa Italia, in cui i giocatori locali hanno dominato la partita.

Come è successo martedì a Milan-Inter, quando il risultato iniziale sembrava inamovibile, Come Ju ha visto il cross del colombiano Juan Quadrato Entrato in campo dopo il contropiede, mal controllato e mandato in autogol dal difensore ‘Viola’ Lorenzo Venuti.

È stata una partita dura perché avevamo tanti giocatori, ma siamo riusciti a tenere l’ordine e stavamo migliorando”, ha detto a Mediaset Microfono l’allenatore della Juw Massimiliano Allegri.

I tifosi di casa non hanno smesso di urlare contro il loro ex idolo, l’attaccante serbo Dusan VilahovicL’uomo, che lo scorso gennaio ha firmato alla Juve in cambio di 70 milioni di euro (oltre 80 milioni di dollari), è sensato questo mercoledì.

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Jonathan Icon, è arrivato al mercato a gennaio per sostituire Vilahovic dal Lille, mentre Artemio ha colto le migliori occasioni di ‘Fiorin’ sul campo francese, uno dei quali ha inseguito un palo da tiro (48).

Poi la gente del posto ha rallentato, Zhou, ha provocato Il nazionale spagnolo Alvaro Morata ha giocato al 59′. Ha segnato un leggero vantaggio, ma potrebbe essere importante per la gara di ritorno del 21 aprile.

