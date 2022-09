La Juventus ha perso ancora in Italia, questa volta contro il Monza

Ancora in crisi la ‘Vecchia Signora’, stavolta cadendo sul Monza neopromosso. I tifosi chiedono già la partenza di Massimiliano Allegri.

Le cose stanno peggiorando alla Juventus. Lo status competitivo della squadra è sul campo e la crisi di gioco del club si fa più grave. Alla settima giornata di Serie A, il Torino ha fatto visita al neopromosso Monza e ha perso 1-0. Assenti dalla partita Juan Guillermo Cuadrado, che in questa giornata stava scontando la squalifica dopo essere stato espulso nell’ultima sfida contro la Salernitana.

(VIDEO) Riepilogo: La vittoria a sorpresa del Monza sulla Juventus in Serie A

La situazione attuale della Juventus è allarmante. Il Torino sta continuando a tirare fuori i minimi della scorsa stagione e potrebbe portare con forza il proprio bottino nella stagione in corso. Prima di affrontare il Monza, i bianconero hanno subito una fresca e dolorosa sconfitta in Champions League.

Certo, la partita contro il Monza è stata l’occasione per la squadra di tornare a vincere. Tuttavia, era il contrario. Al minuto 40′ subisce l’espulsione di Angel Di Maria, espulso in maniera infantile dopo un contrasto su un giocatore avversario. Nel secondo tempo, i padroni di casa hanno approfittato dell’uomo in più che avevano e si sono assicurati tutti e tre i punti con un gol di Kidgjer.