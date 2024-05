Tbilisi/Il leader dell’opposizione georgiana Levan Gabishvili ha confermato all’EFE che la controversa legge sugli agenti stranieri, che ha causato massicce proteste nel paese del Caucaso, “allontana la Georgia dall’Europa”, un obiettivo che il Cremlino cerca di mantenere uno stretto controllo nel suo cortile.

“Questa legge è russa perché cerca di costringere Bidzina Ivanishvili (leader del partito al governo Sogno Georgiano) e il governo georgiano a ritirarsi dall’Unione Europea”, ha detto Gabishvili, capo del Movimento Nazionale Unito.

Inoltre, aspettatevi che le manifestazioni antigovernative continuino, poiché non si tratta di “proteste partigiane”, ma piuttosto di una “iniziativa di base” guidata da giovani georgiani che aspirano a far parte della comunità europea.

Sottolinea che non si tratta di “proteste partigiane”, ma piuttosto di una “iniziativa dal basso” guidata da giovani georgiani che aspirano a far parte della comunità europea.

I suoi critici ritengono che la legge sulla “Trasparenza dell’influenza straniera”, approvata dal Parlamento questa settimana, sia fatta a immagine ed esempio di quella usata in Russia per perseguitare e mettere a tacere gli oppositori del presidente del Cremlino Vladimir Putin.

Gabishvili afferma che la crisi è in gran parte causata dalla necessità della Russia di “rafforzare le sue posizioni nel Mar Nero, ma anche nella regione del Mar Caspio e dell’Asia centrale”, una regione che è di vitale importanza anche per l’Occidente.

Ha detto: “L’Occidente vuole vedere la Georgia come suo partner nel Mar Nero. Ma il Cremlino sta inviando un messaggio attraverso Ivanishvili che la Russia monopolizza l’intera regione e che qui non c’è alternativa alla Russia”.

Ecco perché, secondo l’esponente dell’opposizione, “per compiacere il Cremlino, la Georgia sta adeguando la propria politica estera”.

“La Russia è sanzionata per la guerra terroristica contro l’Ucraina e ora resiste alla crescente influenza dell’Occidente, che nel dicembre dello scorso anno ha concesso alla Georgia lo status di candidato proprio per sottolineare l’importanza del nostro Paese nel nuovo scacchiere geopolitico”, ha osservato. .

Ha sottolineato che Bruxelles, ad esempio, promuove il transito dell’energia verde dal Caucaso all’Europa attraverso le acque del Mar Nero. Ha aggiunto: “La Georgia ha molte opzioni per essere utile all’Occidente, ma Ivanishvili si oppone a tutte”.

Bruxelles sta promuovendo il transito dell’energia verde dal Caucaso all’Europa attraverso le acque del Mar Nero. “La Georgia ha molte opzioni per essere utile all’Occidente”

Riguardo alle proteste che da settimane imperversano nel Paese, sostenute da Stati Uniti e Unione Europea e respinte dalla Russia, Gabishvili è convinto che saranno di dimensioni più ampie e non esclude che possano portare alla assedio delle istituzioni.

Egli ha sottolineato: “I manifestanti non si stancheranno. Il popolo georgiano vincerà. Se Ivanishvili crede che i manifestanti si stancheranno, significa che non conosce né ama il popolo georgiano”.

Non rifiuta i paragoni con il Maidan ucraino del 2014, perché “anche l’allora presidente ucraino, Viktor Yanukovich, abbandonò l’integrazione europea e ora Ivanishvili lo sta facendo in Georgia”, anche se ha espresso la speranza che questo processo fosse pacifico.

Ha sottolineato che “le nostre marce sono pacifiche”, nonostante l’arresto di decine di persone per aver tentato di assaltare edifici governativi o di confrontarsi con la polizia.

Approfittando della crescente popolarità dell’opposizione, ha sottolineato che Unità Nazionale è pronta a raggiungere un accordo con il presidente Salome Zurabishvili, che anche lui si oppone fermamente alla legge e ha proposto una piattaforma europea per “non ritorno al passato”.

“Siamo pronti a lavorare. L’importante è salvare l’opzione europea (…). Le autorità non saranno in grado di ripristinare la loro reputazione. Dobbiamo colpire tutti insieme contro uno, contro il sogno georgiano”, ha affermato. . .

Sebbene l’MNM abbia lasciato il Parlamento per protesta, il leader dell’opposizione ha sottolineato che il suo partito è pronto a riprendere le consultazioni politiche una volta che il presidente avrà posto il veto sulla legge.

Gabishvili vede una mano nera russa anche nel caso dell’incarcerazione del fondatore del Movimento Nazionale Multinazionale ed ex presidente Mikheil Saakashvili.

Il 26 ottobre in Georgia si terranno le elezioni parlamentari, elezioni in cui il Sogno Georgiano potrebbe perdere la maggioranza che ha nella legislatura per un decennio.

Gabishvili vede la mano nera russa anche nel caso dell’incarcerazione del fondatore del Movimento di unità nazionale ed ex presidente Mikheil Saakashvili.

“Nel 2008, Saakashvili ha combattuto con Putin (nella guerra per il controllo dell’Ossezia del Sud). Putin ha promesso di perseguirlo. Ivanishvili lo ha fatto”, ha detto.

Presidente tra il 2004 e il 2013, Saakashvili è stato processato e condannato in contumacia nel 2018, per poi essere arrestato nel 2021 e condannato a sei anni di carcere per abuso di potere dopo essere tornato in patria dall’Ucraina, dove era diventato governatore di Odessa.

“Non è Saakashvili ad essere dietro le sbarre, ma i nostri valori occidentali. Sfortunatamente, l’Occidente ha fatto marcia indietro permettendogli di rimanere in detenzione”, ha detto.