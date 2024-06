La Legge sul Patrimonio Culturale è in fase di revisione presso il Parlamento vietnamita

Il vicepresidente della legislatura e direttore della sessione di lavoro, Nguyen Thi Thanh, ha affermato che più di 20 anni dopo l’entrata in vigore delle norme, la causa della protezione e della promozione del valore del patrimonio culturale nazionale ha ottenuto molti risultati.

Il Presidente del Parlamento ha sottolineato che l’approvazione di un nuovo disegno di legge risponde alla necessità di rispondere a esigenze urgenti e concrete, nonché di correggere le carenze che ancora esistono in alcuni documenti giuridici relativi al patrimonio culturale.

In questo senso, ha sottolineato che alla Conferenza Culturale Nazionale tenutasi nel novembre 2021, il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, ha spiegato chiaramente il posto e il ruolo della cultura nei cambiamenti sociali ed economici e nello sviluppo del Paese. nazione. .

Il leader supremo del Partito ha quindi invitato a prestare maggiore attenzione all’abbellimento e alla promozione dei valori culturali nazionali, all’assorbimento della cultura moderna, allo sviluppo del soft power della cultura vietnamita e al contributo al rafforzamento della forza dell’unità nazionale.

Thi Thanh ha anche osservato che il 18 giugno i deputati dell’Assemblea nazionale hanno discusso questo disegno di legge in gruppi e hanno sottolineato che “questo contenuto interessa molti elettori”.

A questo proposito, ha chiesto che la discussione si concentri su aspetti come i diritti di proprietà e altre questioni relative al patrimonio culturale, sulle politiche di sviluppo in questo settore, sulla protezione dei monumenti, sul decentramento nella gestione, protezione e promozione dei valori del patrimonio, e su il Fondo per la Conservazione dei Beni Culturali.

Prima dell’inizio delle discussioni sul disegno di legge, l’Assemblea nazionale vietnamita ha approvato oggi a maggioranza le risoluzioni sulla sperimentazione di una serie di meccanismi e politiche specifiche per lo sviluppo della provincia di Nghe An e della città costiera di Da Nang.

Nel caso di Da Nang, di particolare interesse è stata la creazione pilota di una zona di libero scambio che, se attuata con successo, creerebbe una base per promuovere lo sviluppo socioeconomico della città e dell’intera regione.

Alcuni parlamentari hanno sottolineato che, poiché si tratta di una nuova politica, è necessario essere cauti, adottare misure ferme e non regolamentare questioni che non sono state valutate in modo completo e che comportano rischi elevati.

La settima sessione ordinaria del Parlamento vietnamita è iniziata il 20 maggio e si svolgerà in due fasi: la prima si è conclusa l’8 giugno e la seconda dal 17 al 28 di questo mese.

Tra gli eventi più importanti a cui si è assistito nella fase iniziale vi sono l’elezione del Presidente della Repubblica, Generale Thu Lam, e del Presidente dell’Assemblea Nazionale, Tran Thanh Manh, nonché la ratifica della nomina di Le Thanh Luong a Vice Primo Ministro del governo e Luong. Tam Quang, ministro della Pubblica Sicurezza.

