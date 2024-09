La legislatura approva il nuovo spazio verde a Nunez: dove sarà?

Lui sente

Per raggiungere gli obiettivi del Piano 2030 e cercare di espandere gli spazi verdi a disposizione della città di Buenos Aires,La legislatura di Buenos Aires ha approvato oggi all’unanimità una legge promossa dai residenti del Municipio 13 per creare una nuova piazza pubblica nel quartiere Nuñez..

Per portare avanti la progettazione di questo nuovo spazio, i rappresentanti di Buenos Aires Hanno votato favorevolmente la vendita di due immobili situati all’incrocio tra Avenida General Paz 586 e Grecia 4835.. Secondo il testo approvato poco fa, si prevede di creare uno spazio verde dal punto di vista ambientale, preservando l’area naturale e le specie arboree esistenti.

In merito a questa iniziativa, Ha parlato con il sindaco 13, Florencia Scavino Nazione Spiegare quale è stato l’iter legislativo per ottenere questa approvazione. “Ci sono due lotti che non hanno edifici; “È un lotto d’angolo che contiene questi lotti, che non sono mai stati costruiti, che erano di proprietà del governo della città, che erano soggetti alla legge per una potenziale vendita perché non avevano altro scopo”, ha spiegato.

“I vicini si sono avvicinati con questa preoccupazione di averlo o di volerlo avere come spazio, come se facessero uno spazio, una piazza, una piazzetta vicina. Si sono avvicinati a me, hanno dialogato con me”, ha spiegato di come è nata l’idea di ​​è stato previsto un nuovo spazio verde nel quartiere. “Noi, insieme al consiglio comunale, abbiamo studiato come sono stati registrati questi terreni. Inoltre, ha sottolineato che il comune ha svolto ampi lavori affinché i terreni potessero essere ri- indicizzati e potevano essere registrati.

La legge per creare un nuovo spazio verde a Nunez ha ricevuto il sostegno del partito di governo e dell’opposizione

Poi ha detto: “Abbiamo iniziato a lavorare con l’ufficio del rappresentante Matias Lopez [Vamos por Más]. Quindi ci abbiamo messo un po’ di tempo, i vicini hanno sempre tempi lunghi e oggi lo ritengo del tutto corretto. Ci sono andati vicini nel luglio dello scorso anno e nel mezzo c’è stato un cambio di gestione; Ma tra gennaio e febbraio abbiamo lavorato su questo progetto direttamente con le segreterie dei blocchi parlamentari e con il comune e i suoi avvocati per arrivare al progetto migliore”.

“Queste proprietà non vengono vendute da dieci anni e si è tentato di venderle. Tutto questo ha una grande componente che è l’ascolto attivo della comunità verso i bisogni del suo prossimo e verso i benefici che queste piccole piazze vicine portano.. “Abbiamo avuto anche il sostegno del presidente del Consiglio, che ha subito spiegato le necessità del vicino”, ha concluso Scavino.

A Buenos Aires, legislatori di tutto lo spettro politico hanno celebrato l’approvazione dello standard. In questo senso, la deputata di Vamos por Más, Sylvia Emas, ha sottolineato che “queste proprietà sono già sotto l’orbita del governo della città e saranno trasformate in uno spazio verde necessario per i residenti della zona”. Ha aggiunto che “Creare spazi verdi porta benefici alla società e al clima“È importante continuare a creare spazi per la sostenibilità”.

Allo stesso modo, l’estremista Lucio La Peña (UCR-Evolución) ha celebrato che “sarà creato un nuovo spazio verde con accesso gratuito e uso pubblico per il godimento di tutti i residenti. Evidenziamo il viaggio intrapreso da questo progetto attraverso la partecipazione dei cittadinicon il lavoro dei vicini poi promosso dal Consiglio Comunale ed è stato accompagnato da tutto il nostro gruppo.

Questa misura è stata sostenuta anche dai rappresentanti dell’Unione per la Patria. ha detto il deputato Mathias Paroitafina Nazione Che hanno accompagnato l’iniziativa perché ritengono necessario rimuovere gli immobili destinati alla vendita e creare spazi per migliorare la “qualità della vita”. La necessità di spazi verdi vicini è essenziale per i bambini e gli anzianiHa aggiunto: “Ci deve essere una maggiore superficie di assorbimento e alberi per mitigare le ondate di caldo”.

Da parte sua, la peronista Claudia Neira ha spiegato: “Lavoriamo con passione affinché la città abbia più e migliori spazi verdi. Per questo motivo abbiamo deciso di sostenere la decisione ufficiale di dedicare queste due proprietà in Grecia Street alla creazione di un nuovo spazio pubblico per il quartiere Nuñez. Sebbene siano stati interessati dalla legge n. 4740 con l’obiettivo di finanziare l’istruzione e la sanità, sono trascorsi più di dieci anni senza che il potere esecutivo ne specificasse una destinazione specifica”.

Da sinistra, Celeste Fierro (FIT) osserva: “Questi terreni, essendo pubblici, figuravano nell’elenco dei beni da vendere per essere consegnati al settore immobiliare, e sebbene avessero un gran numero di altri beni demaniali in vendita , questo “è stato vinto dai vicini”. “Che si sono organizzati e hanno spinto il consiglio comunale a sostenere questa battaglia”.

“Sono venuti alla Legislatura quando hanno annunciato sulla Gazzetta Ufficiale, nonostante le promesse di una piccola piazza da parte dell’Esecutivo, che il terreno sarebbe stato messo in vendita entro pochi giorni. Vale la pena sottolineare la lotta portata avanti dalla popolazione di Nunez Ha concluso il suo intervento dicendo: “Rafforzare le richieste di molti quartieri che hanno progetti davanti al Consiglio Legislativo per creare nuovi spazi verdi pubblici, che ovviamente continueremo a sostenere”.

Scopri di più sul Progetto Trust