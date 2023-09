La Lego fallisce nel suo tentativo di produrre mattoncini con plastica riciclata e passa al metanolo

Dopo due anni di test, il più grande produttore di giocattoli al mondo non è riuscito a produrre mattoncini che riducano le emissioni di carbonio.

Il produttore di giocattoli Lego ha abbandonato il progetto di produrre mattoncini con plastica riciclata dopo aver scoperto che il materiale provoca maggiori emissioni di carbonio.

L’azienda danese ha dichiarato lunedì di aver “deciso di non procedere” con la produzione dei suoi mattoncini colorati da bottiglie di plastica realizzate con polietilene tereftalato riciclato, noto come PET.

Dopo più di due anni di test, “si è scoperto che il materiale non riduceva le emissioni di carbonio”.

Tuttavia, il più grande produttore di giocattoli al mondo ha affermato che continuerà a impegnarsi nella ricerca di materiali sostenibili per i suoi mattoncini Lego e ha fissato una scadenza al 2032.

Quali alternative sostenibili sta esplorando Lego?

Due anni fa, un gruppo privato che produce mattoni in plastica derivata dal petrolio ha iniziato a studiare la possibilità di passare a bottiglie di plastica riciclata realizzate con plastica PET, la cui qualità non si deteriora quando riciclata.

Lego ha dichiarato di aver investito “più di 1,2 miliardi di dollari [1.130 millones de euros] “In Sustainability Initiatives” come parte dei suoi sforzi per passare a materiali più sostenibili e ridurre le emissioni di carbonio del 37% entro il 2032.

La società ha affermato che “sta attualmente testando e sviluppando mattoncini LEGO realizzati con una serie di materiali sostenibili alternativi, tra cui plastica riciclata e altri realizzati con fonti alternative come l’e-metanolo”.

Cos’è l’e-metanolo?

Conosciuto anche come metanolo verde, l’e-metanolo è costituito da anidride carbonica e idrogeno di scarto, prodotti utilizzando energia rinnovabile per dividere le molecole d’acqua.

Lego ha affermato che continuerà a utilizzare il polipropilene di origine biologica, l’alternativa biologica e sostenibile al polietilene – una plastica utilizzata in tutto, dagli imballaggi alimentari e di consumo ai pneumatici – per i pezzi dei set Lego come foglie, alberi e altri accessori.

“Crediamo che, a lungo termine, ciò incoraggerà la produzione di materie prime più sostenibili, come gli oli riciclati, e aiuterà a sostenere la nostra transizione verso materiali sostenibili”, ha aggiunto.

L’azienda Lego è stata fondata nel 1932 da Ole Kirk Christiansen. Il nome deriva da due parole danesi, shank (gamba) e godt (dio), che insieme significano “suonare bene”. Il nome del marchio è stato creato senza sapere che Lego è una parola latina che significa “io assemblo”.