La Liga: Barcellona vs Celta de Vigo, live streaming: programma, dove guardare in TV LaLiga de Espaa e partita della giornata 8

B.Vuole l’Arsenal Resta come capitano della Liga de Spain ed è per questo che devono sconfiggere il Celta de Vigo Questa domenica, a una festa L’ottavo round si giocherà al Camp Nou.

Xavi Hernandez squadra Ha cercato di liberarsi della battuta d’arresto subita a metà settimana, 1-0 contro l’Inter in Champions League, Per mettere in borsa 3 punti che gli faranno ritrovare la fiducia di fronte al nuovo duello contro gli italiani che ha alle porte.

Xavi ha qualche problema, perché non potrà contare su uomini come lui Frank Casey, Andreas Christensen, Ronald Arago, Hector Bellerin, Jules Conde e Memphis Depay, Tra i cotoni, mentre Frenkie de Jong resta in dubbio, quindi dovrà decidere cosa fare, prima del match decisivo di Champions League.

Questo è corretto gruppo blaugrana Sai cosa Impegnati ad avere le tre unità a casa, Sia così, mentre Celta arriva con una squadra al completo.

Quelli di Chacho Coudet Sono venuti dopo aver battuto il Betis 1-0 E cercheranno di lasciare il Camp Nou con alcune ricompense.

Quando e dove si svolgerà la partita Barcellona e Celta de Vigo, round 8 del campionato spagnolo?



Il duello tra Barcellona e Celta de Vigo si svolgerà così domenica 9 ottobre Al Camp Nou.

Programma del Messico per vedere la partita Barcellona-Celta de Vigo nella Liga 2022-2023



L’invio inizierà alle 02:00., Ora del Messico centrale.

Come guardare la Liga in diretta TV e su Internet?



Puoi goderti le partite del campionato spagnolo Per riferimento SKY Sport.

Possibili formazioni per il Barcellona contro il Celta de Vigo



Barcellona: Ter Stegen, Lex Bald, Eric Garca, Piqu, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Ferrn, Lewandowski, Dembl

Celta Vigo: Marchesen, Hugo Mallo, Unai Nez, Ido, Gavi Gallen, Fran Beltern, Augusto Solari, Scar Rodriguez, Gabri Vega, Iago Aspas e Strand Larsen.