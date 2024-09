La linea di smartphone più popolare di Xiaomi ha già nuovi membri

Lui sente

Xiaomi Presentata la sua nuova serie di smartphone Redmi Nota 14che consiste di modelli Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+, insieme Nuovo design, batteria da 6200 mAh e processore Snapdragon 7s Gen 3 Nel caso del modello più avanzato.

Dopo la presentazione globale dei suoi smartphone di punta della serie Xiaomi 14T, avvenuta giovedì a Berlino, l’azienda ha anche rivelato i nuovi membri della gamma Redmi Note, il successore di Redmi Note 13 arrivato in Argentina a giugnoad un evento in Cina.

In questo senso, il modello più avanzato, Redmi Nota 14 Pro+ Processore integrato Qualcomm Snapdragon 7s terza generazione Prodotto utilizzando un processo a 4 nm, offre configurazione 12 GB di RAM integrati da 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazionecome indicato da Xiaomi sul proprio sito web.

Questo è l’aspetto del Redmi Note 14 Pro+

Questo modello pesa 210 grammi e presenta un design con linee arrotondate negli angoli e nel modulo fotocamera, che sporge in forma quadrata nella parte posteriore. Inoltre, veniva offerto nei colori nero, grigio e verde chiaro.

Per quanto riguarda il suo schermo, è curvo e ha Pannello AMOLED da 6,67 pollici Con una risoluzione di 1,5K. E anche il suo Frequenza di aggiornamento 120 Hz Fornisce un climax Luminosità massima fino a 3000 nit. Questa schermata Comune sui modelli Pro+ e Pro.

In termini di fotocamera, il Redmi Note Pro+ include a Sensore principale da 50 megapixelinsieme ad A Sensore grandangolare da 8 megapixel E un Sensore teleobiettivo da 50 megapixel. Da parte sua, la fotocamera frontale ha una risoluzione di 20 megapixel.

Un aspetto che Xiaomi ha evidenziato è la sua batteria, che offre a Batteria da 6200 mAh e ricarica rapida da 90 W. Allo stesso modo, anche il modello Pro+ include questo Connettività WiFi 6, Bluetooth 5.4 e 5G. L’intera serie è gestita dal sistema operativo Android 14 con HyperOSInclude anche la certificazione IP68, un lettore di impronte digitali e doppi altoparlanti stereo.

D’altro canto anche Xiaomi ha introdotto il modello Redmi Nota 14 Proche si distingue per il suo design attraverso la combinazione Due colori sul retro, Che si intersecano attraverso il modulo fotocamera. Tuttavia, mantiene le linee arrotondate e lo schermo curvo del modello Pro+.

Ecco come appare il Redmi Note 14 Pro

In questo caso, la potenza viene aumentata dal processore MediaTek Dimensione 7300 Ultrae contiene una configurazione 8 o 12 GB di RAM con 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione interno. A livello di fotocamera, sebbene condivida le funzionalità con il modello Pro+, con a Sensore principale da 50 megapixel E un Grandangolo da 8 MPil sensore La macro scende a 2MP. Allo stesso modo, il Anche la fotocamera frontale è da 20 MP.

Xiaomi ha indicato che la batteria del Redmi Note 14 Pro lo è 5500 mAh e la ricarica rapida rimane a 45W.

Infine, il modello base della serie Redmi Nota 14 Si differenziano anche nel design, poiché lasciano da parte le linee curve per includere Bordi dritti. Inoltre, il modulo fotocamera si trova nell’angolo in alto a sinistra del dispositivo, dove raccoglie le foto Le lenti sono di forma quadrata.

Ecco come appare il Redmi Note 14

Nel caso della versione standard, lo schermo include a Pannello OLED con risoluzione Full HD+ e luminosità massima di 2100 nit. Allo stesso modo, il suo processore è un chip MediaTek Dimensione 7025 Ultra Offre la configurazione tra cui scegliere 6, 8 o 12 GB di RAM e tra 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

La fotocamera del Redmi Note 14 è composta da Sensore principale da 50 megapixel E un Sensore macro da 2MP. Per quanto riguarda Fotocamera per selfie da 16 megapixelCome nel modello Pro, inoltre, la batteria si scarica quando… Batteria da 5110 mAh, con ricarica rapida da 45W.

Per ora, la nuova serie Redmi Note 14 di Xiaomi è stata introdotta solo in Cina e la tecnologia non ha fatto progressi quando raggiunge il resto del pianeta.

stampa europea

Scopri di più sul Progetto Trust