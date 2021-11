La liquidazione si estende ad altri con coupon non pagato – Aggiornamento Evergrande

Le preoccupazioni degli investitori sul debito del China Evergrande Group si stanno spostando verso la più potente società immobiliare del paese poiché la vendita di obbligazioni in dollari del settore colpisce i mutuatari di alta qualità.

La paura del contagio sorge quando i possessori di banconote vendute dall’unità di Evergrande Scenery Journey Ltd. Paga i coupon che scadono ufficialmente sabato.

L’unità aveva cedole per la banconota da due dollari in scadenza il 6 novembre: 41,9 milioni di dollari con obbligazioni del 13% e 40,6 milioni di dollari con obbligazioni del 13,75%.

Le obbligazioni cinesi in dollari investment grade sono diminuite ulteriormente lunedì e i debiti di alcuni sviluppatori immobiliari cinesi sono diminuiti poiché gli investitori hanno visto un potenziale contagio dal settore immobiliare. Anche i partecipanti al mercato erano in allerta per il rischio di ulteriori cambiamenti politici quando il Partito Comunista ha lanciato un’importante conferenza questa settimana.

La banconota del 13% in dollari per l’unità Evergrande del 2022 che aveva un coupon in scadenza sabato è stata puntata a $ 22,5 dopo essere aumentata di 0,4 centesimi nelle ultime due settimane.

Michelle Lowy, amministratore delegato sbalordito della società di investitori in debito SC Lowy, ha dichiarato in un’intervista a Bloomberg TV che Evergrande probabilmente stava pagando gli interessi nonostante una ristrutturazione incombente per poter completare alcune transazioni senza la supervisione dei creditori.