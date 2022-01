La Lotería del Niño è stata finalista del 2° e 3° Premio?

Come ogni 6 gennaioSi celebra il Giorno dei Magi Estrazione della lotteria per bambini, dove molti partecipanti cercheranno Una nuova occasione per vincere un premio o rilanciare il tuo portafortuna dopo la straordinaria estrazione della lotteria di Natale, che si è tenuto il 22 dicembre.

Il successo di festeggiare questo Il primo ritiro nel 1941 portò all’organizzazione dello stato l’anno successivo, sotto l’insolito soprannome. ma nonostante, Cinque anni dopo I premi vengono assegnati tra i giocatori grazie a Cessazioni e ritiri Come sappiamo finora. Così, Di seguito ti mostriamo le attuali opzioni di premioSe il 10° completamento coincide con uno dei premi più grandi.

Il 2° Premio Lotería del Niño ha un premio?

Sì, ci sono ricompense per il completamento 2° Premio di Lotería del Niño. Gli ultimi due e tre numeri uguali e uguali sono dati: 100 euro per la decima.

Inoltre, Ci sono due premi per avvicinarsi al secondo premioche vale 6100 euro cadauno. Inoltre, 99 è uguale a centinaia di secondo premio e consiste in 1000 euro ciascuno. Gli ultimi tre premi sono pari a centinaia del secondo premio, hanno valore 1.000 EUR.

Il terzo premio è stato assegnato a Lotería del Niño?

No, ci sono premi per il completamento del terzo premio della lotteria di Natale. Tuttavia, ioI numeri che corrispondono ai primi tre numeri del terzo premio, Viene assegnato in totale 100 euro a dieci.

Inoltre, Ci sono 99 premi del valore di € 1.000 Ognuno ha 99 numeri rimanenti da un centinaio del terzo premio segnato, il che significa un totale 99.000 euro per la distribuzione.

Quanto prende il tesoro per ogni decimo concesso?

Entrerai nell’IRS per celebrare questa lotteria Un montepremi totale di 19,5 milioni di euro Che sarà distribuito in questa edizione della lotteria per bambini. Inoltre, tutti i premi Devono essere dichiarati all’erario più di 40.000 euro, a differenza degli altri, che sono esenti da imposta. Così, Per il primo e il secondo premio, l’IRS trattiene il 20% della vincita.