La lotta di Floyd Mayweather finisce in una rissa in Florida

In quel momento, Angles di entrambi i combattenti è entrato sul ring per disinnescare la situazione, ma il desiderio di combattere si è diffuso tra i membri di ciascuna squadra, che hanno circondato Guti III mentre più persone dall’esterno salivano entrambi i combattenti sul ring dai loro posti. Prima fila sul ring per unirsi alla battaglia.

I colpi, gli spintoni, le minacce e il caos generale si sono svolti per diversi minuti in cima al palco mentre il pubblico si preparava a registrare l’accaduto.

Ma la lite non si è fermata qui, non appena Floyd Mayweather è riuscito a uscire indenne dal ring e si è diretto negli spogliatoi, dove si sono svolti innumerevoli risse tra i presenti sulla scena.

Mayweather, 46 anni, si è ritirato dal ring nel 2017 dopo essere rimasto imbattuto per 50 partite. Negli ultimi anni, Money è stato coinvolto in combattimenti che non contano per la sua immacolata carriera.