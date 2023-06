La lotta di Gojo e Sukuna in Jujutsu Kaisen ha rivoluzionato la serie in modo inaspettato

Il match tra Satoru Gojo e Sukuna si è sviluppato in maniera molto interessante.

Il capitolo 224 del manga Jujutsu Kaisen ha mostrato che la battaglia finale tra Satoru Gojo e Sukuna ha rivoluzionato la serie in un modo unico.

Uno dei momenti più attesi dai fan Jujutsu Kisen L’epica battaglia fu tra Satoru Gojo e Ryomen Sukuna, i due personaggi più potenti dell’opera di Gege Akutami, che Hanno iniziato un grande confronto che deciderà il destino dell’umanità e del mondo della magia..

Questa incredibile lotta fa sì che i fan abbiano aspettative piuttosto alte, dal momento che stiamo parlando Il confronto tra i maghi più potenti della serieche lascerebbe chiaramente il posto a un combattimento magistrale in cui entrambi ostenterebbero la forza incommensurabile che possiedono senza arrossire, poiché hanno un livello di combattimento molto simile.

Tuttavia, durante lo sviluppo di questa battaglia questo potrebbe essere visto Calibro Accutami aggiunto un tocco speciale, Rivoluzionando la serie in modo inaspettatoDal momento che il combattimento finale determinerà il destino del mondo, è stato sviluppato in modo divertente, lontano dal tipico confronto che di solito mostrano le attuali serie Shonen.

Questo post Contiene spoiler di Capitolo 224 del manga Jujutsu Kaisen.

La battaglia finale tra Satoru Gojo e Sukuna ha rivoluzionato la serie

Le battaglie più recenti in Genere Shōnenal momento, Sono spesso pieni di assoluta serietà Il che è molto logico, perché in questo confronto si decide il destino del mondo o qualunque cosa sia in gioco, quindi la formalità data a questo tipo di combattimento è coerente con il momento in cui vive il mondo. Storia della serie

Tuttavia, in azione Calibro Accutami Era ben diverso, il mangaka ha rivoluzionato la serie e Shonen con l’epica battaglia tra Satoru Gojo e Ryomen Sukuna, da allora Ho deciso di dare un trattamento molto speciale a questa battaglia finale Tra i due maghi più potenti.

E questo nonostante il fatto che questa battaglia determinerà il destino dell’umanità e del mondo della magia, entrambi Satoru Jojo Come Remen SconeDa quel momento in poi, due entità estremamente potenti sembravano divertirsi in questa battaglia Entrambi stanno sorridendo in dimostrazione di abilitàmostrando chiaramente che apprezzano l’opportunità di combattere qualcuno del loro livello di forza.

Il modo in cui Akutami ha trattato questa lotta è stato molto lusinghiero, da allora Ha rimosso la gravità che caratterizza le recenti battagliecon l’aggiunta di un po’ di umorismo e sequenze comiche tra i due personaggi, che rendono più piacevole la lotta per il potere tra Gojo e Sukuna, e questo è un dettaglio molto sorprendente, visto che Le recenti battaglie in shōnen hanno mostrato una serietà schiacciante Con un po’ di divertenti dinamiche tra i due concorrenti.

In realtà, Akutami ha approfittato della controversa personalità di Gojo per rendere questo combattimento più divertentedove Satoru dice scherzosamente a Sukuna che lo incolperà per la distruzione dell’ambiente circostante, e risponde scherzosamente che nessuno gli crederà, cioè Un dettaglio molto divertente che spezza la tensione che circonda questa resa dei conti.

Considerando la serietà che ha accompagnato le battaglie finali di alcune serie shonen, questa divertente svolta data da Akutami è piuttosto rinfrescante oggi, dal momento che ho realizzato I tuoi due personaggi più forti si affrontanoche ha conquistato il cuore dei fan che si stanno già godendo l’attesa di questa lotta.

in modo significativo Jujutsu Kaisen non è stata la prima serie ad avvicinarsi agli incontri definitivi con questo divertente sviluppo.Dal momento che Akira Toriyama è stato uno dei primi a sviluppare questo tipo di terapia nel suo lavoro Goku È stato il primo protagonista di Shonen Si sono francamente mostrati divertenti durante i loro combattimentinon importa quale pericolo stesse affrontando e ora Gegè usava la stessa tecnica nella sua serie.

Questo Una lotta tra Satoru Gojo e Sukuna Ha anche spiegato il grosso errore commesso dal Re delle Maledizioni quando possedeva Yugi, dove usava i suoi trucchi per trarre vantaggio da qualsiasi situazione, Pensò che anche questa volta avrebbe potuto sfuggire alla punizione. Tuttavia, Gojo gli ha dimostrato che si sbagliava.